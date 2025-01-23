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Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
23 січня 2025, 12:58

Трамп висунув Путіну ультиматум: за кілька місяців Росія рухне

23 січня 2025, 12:58
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Так, там спочатку було про любов до Росії, про 60 млн загиблих і інша нісенітниця. Але… Далі було «Але»… А ми ж знаємо, все, що написано до «але» немає жодного сенсу
Так, там спочатку було про любов до Росії, про 60 млн загиблих і інша нісенітниця. Але… Далі було «Але»… А ми ж знаємо, все, що написано до «але» немає жодного сенсу
фото: Reuters
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Я хотів прийти, але дуже важливі справи відволікли мене

Я дуже хотів зробити домашнє завдання, але відімкнули світло

Я хотів не пити сьогодні, але….

Я люблю Росію, але якщо ти не підеш на угоду, я знищу твою економіку і заберу твій трон

Всі реверанси Путіну чи Росії чи руському народу, були до "Але". А після був ультиматум.

Або ти йдеш на угоду і відкидаєш свої тупі вимоги капітуляції, або я тебе порєшу. Буде тобі економічний колапс, санкції, тарифи та бо зна ще що. Не змушуй мене робити це, Володя. Бо ти знаєш, я психований і за себе не відповідаю. Тим більше, Володя, ти ж знаєш, що моїм спонсорам треба качати більше нафти, а на ринку місця немає, твій дружаня Сі угробив свою економіку і вона не хоче більше нафти, а тому щоб я качав більше, ти маєш качати менше, бо ти ж, знаєш, що моя собівартість вище твоєї і я не зможу з тобою конкурувати по ціні.

І такий підхід не може не подобатись. Особливо враховуючи очікування, які були від потенційного президенства Трампа.

Цікаво, звісно, як буде реагувати Путін. Він же пацан і має вести перемовини з позиції сили. А тут всі казки про потьомкінську дєрєвню російської економіки спустили в унітаз. Всі розповіді про Росію, яка може воювати нескінченно, перестали продаватися. Тепер скоріш продається інший бік, також не реалістичний, але інший, що за кілька місяців Росія рухне і хліба не буде. Ніякої позиції сили.

Що, невже знов витягне орєшнік і буде світ лякати ним і голою дуп*ю?

Чи російська пропаганда напише тільки про те, що було до "але"?

Дональд Трамп Україна РФ США війна політика Володимир Путін ультиматум
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