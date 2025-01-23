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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
23 января 2025, 12:58

Трамп выдвинул Путину ультиматум: в течение нескольких месяцев Россия рухнет

23 января 2025, 12:58
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Да, там поначалу было о любви к России, о 60 млн погибших и прочая чушь. Но… Дальше было «Но»… А ведь мы знаем, все, что написано до «но» нет никакого смысла
Да, там поначалу было о любви к России, о 60 млн погибших и прочая чушь. Но… Дальше было «Но»… А ведь мы знаем, все, что написано до «но» нет никакого смысла
фото: Reuters
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Я хотел прийти, но очень важные дела отвлекли меня

Я очень хотел сделать домашнее задание, но отключили свет

Я хотел не пить сегодня, но….

Я люблю Россию, но если ты не пойдешь на сделку, я уничтожу твою экономику и уберу твой трон

Все реверансы Путина или России или русского народа были до "Но". А после был ультиматум.

Либо ты идешь на сделку и отвергаешь свои тупые требования капитуляции, либо я тебя порешу. Будет тебе экономический коллапс, санкции, тарифы и знает еще что. Не заставляй меня это делать, Володя. Ты знаешь, я психован и за себя не отвечаю. Тем более, Володя, ты же знаешь, что моим спонсорам нужно качать больше нефти, а на рынке места нет, твой жена Си угробил свою экономику и она не хочет больше нефти, а потому чтобы я качал больше, ты должен качать меньше, потому что ты знаешь, что моя себестоимость выше твоей и я не смогу с тобой конкурировать по цене.

И такой подход не может не нравиться. Особенно учитывая ожидания, возникшие от потенциального президенства Трампа.

Интересно, конечно, как будет реагировать Путин. Он же мальчуган и должен вести переговоры с позиции силы. А тут все сказки о потемкинской деревне российской экономики спустили в унитаз. Все рассказы о России, которая может воевать до бесконечности, перестали продаваться. Теперь скорее продается другая сторона, также не реалистичная, но другая, что через несколько месяцев Россия рухнет и хлеба не будет. Никакой позиции силы.

Что, неужели опять вытащит орешник и будет мир пугать им и голой з*дницей?

Напишет ли российская пропаганда только о том, что было до "но"?

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