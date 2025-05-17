Працівники ТЦК - це діючі військовослужбовці. І вони заслуговують на гідне ставлення

Працівники ТЦК - це діючі військовослужбовці. І вони заслуговують на гідне ставлення

Ілюстративне фото

Та скільки ж можна пробивати дно?!

Коли явно шкідливу думку про "переодягнути працівників ТЦК" озвучують явні проросійські боти — у мене це викликає лише гидливу посмішку. Але коли це пише народний депутат, та ще й начебто оприлюднює якийсь документ - тут уже не до сміху.

Я упевнений, що мої читачі вже давно знають, що люди, яких з легкої руки журналістів називають "працівниками ТЦК" це діючі військовослужбовці. Тому пишу спеціально до Олексія Гончаренка (чомусь не можу тегнутм) лише одне питання (на більше не маю ні сил, ні бажання).

Пане Олексіє, запитайте, будь ласка, у тих військових, які начебто просили Вас переодягнути воїнів з ТЦК - чи готові вони самі, коли отримають поранення і їх переведуть в ТЦК, носити латекс, рожеве та іншу гидоту, яку Ваші шанувальники розписали в коментарях?

Так, наші військові не ідеальні - вони кульгають, затинаються, ходять з паличками, лікуються у психіатрів після контузій, отримують щодня негатив від тих, хто "не народжений для війни", але вони точно не заслуговують такого ставлення від народного обранця.

Довідка. Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що працівники ТЦК не повинні носити піксель. Він звернувся до Кабміну та Міноборони із вимогою, щоб для ТЦК розробили іншу форму. За його словами, замінити однострій його просили військові.