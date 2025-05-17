Работники ТЦК – это действующие военнослужащие. И они заслуживают достойного отношения

Работники ТЦК – это действующие военнослужащие. И они заслуживают достойного отношения

Иллюстративное фото

Да сколько же можно пробивать дно?

Когда явно вредное мнение о "переодеть работников ТЦК" озвучивают явные пророссийские боты - у меня это вызывает только брезгливую улыбку. Но когда это пишет народный депутат, да еще вроде бы обнародует какой-то документ — здесь уже не до смеха.

Я уверен, что мои читатели уже давно знают, что люди, которых с легкой руки журналистов называют "работниками ТЦК", это действующие военнослужащие. Поэтому пишу специально к Алексею Гончаренко (почему-то не могу тянуть) только один вопрос (на больше не имею ни сил, ни желания).

Алексей, спросите, пожалуйста, у тех военных, которые вроде бы просили Вас переодеть воинов из ТЦК - готовы ли они сами, когда получат ранения и их переведут в ТЦК, носить латекс, розовую и другую гадость, которую Ваши поклонники расписали в комментариях?

Да, наши военные неидеальны — они хромают, запираются, ходят с палочками, лечатся у психиатров после контузий, получают ежедневно негатив от тех, кто "не рожден для войны", но они точно не заслуживают такого отношения от народного избранника.

Справка. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что работники ТЦК не должны носить пиксель. Он обратился в Кабмин и Минобороны с требованием, чтобы ТЦК разработали другую форму. По его словам, заменить форму его просили военные.