Чому Путін так хоче переговорів з Трампом

Путін дуже хоче сісти за стіл перемовин з Трампом. Так він покаже, що він все ще лєгітімний, а не злочинець, за яким ганяються пристави Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Путін дуже хоче сісти за стіл перемовин з Трампом. Так він покаже, що він все ще лєгітімний, а не злочинець, за яким ганяються пристави Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

фото: російські ЗМІ

Він все ще мріє "перерозподілити світ" так, щоб забрати собі Україну. Втім якщо русскіє програли битву за Київ і не змогли взяти столицю за три дні, не змогли за рік, не змогли за два і навіть за три роки - не візьмуть вже і за 300 років. Всі це розуміють. Путін хоче зберегти хоча б якесь історичне обличчя перед тим, як піде в небуття. Наразі в нього портрет лузера, який за три роки спустив в унітаз всі російські збереження та потенціал, який накопичувався 30 років. Наша задача в цих умовах - битись. Протриматись на один день довше, ніж ворог. І зробити все, щоб ніхто за нашою спиною не вирішував нашу долю. Все буде добре, друзі. Але треба боротись далі.

.