Почему Путин так хочет переговоров с Трампом

Путин очень хочет сесть за стол переговоров с Трампом. Так он покажет, что он все еще легитимный, а не преступник, за которым гоняются приставы Международного уголовного суда в Гааге.

Путин очень хочет сесть за стол переговоров с Трампом. Так он покажет, что он все еще легитимный, а не преступник, за которым гоняются приставы Международного уголовного суда в Гааге.

фото: российские СМИ

Он все еще мечтает "перераспределить мир" так, чтобы забрать себе Украину. Впрочем, если русские проиграли битву за Киев и не смогли взять столицу за три дня, не смогли за год, не смогли за два и даже за три года - не возьмут уже и за 300 лет. Все это понимают. Путин хочет сохранить хотя бы какое-нибудь историческое лицо перед тем, как уйдет в небытие. Пока у него портрет лузера, который за три года спустил в унитаз все российские сбережения и накапливавшийся 30 лет потенциал. Наша задача в этих условиях – драться. Продержаться на один день дольше врага. И сделать все, чтобы никто за нашей спиной не решал нашу судьбу. Всё будет хорошо, друзья. Но нужно бороться дальше.

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