Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
23 січня 2026, 09:37

Країна клептократії: війна не зупинила корупцію

23 січня 2026, 09:37
Нажива, збагачення, мародерія – іншої мети функціонування посадовців на всіх ланках не простежується
Нажива, збагачення, мародерія – іншої мети функціонування посадовців на всіх ланках не простежується
Ілюстративне фото: "Укрінформ"
Нікого вже не вражають стоси доларових пачок на митниці. Всюди вони, ці пачки. Це і є держава у всій своїй запрограмованій красі.

У війну ми ввійшли країною клептократії, яка віртуозно спалювала дні-місяці-роки замість круто реформовуватися і наздоганяти сусідів. У війну ми ввійшли країною, де політики завжди були сильніші від свого народу, бо відірвати їх від корита означало зруйнувати самі основи держави.

У війну ми ввійшли країною, де багаті люди купили бідних і регулярно обслуговували їх без змазки. Країною, яка розвивалася лише назад і відчайдушно берегла своє радянське колонізоване ядро. Країною, яка колекціонувала поразки після кожного здвигу. Яка безперестанно орієнтувалася лише на совєтський досвід і вкоренілі звички. Яка частіше згадувала, ніж мріяла, будучи в центрі Європи зоною ретро, а не модерну.

У війну ми ввійшли країною, заваленою білбордами і сітілайтами, де виборець вибирав кращу фотографію чи слоган, адже знешкодження мислячого прошарку було головною ціллю кожної влади.

Скільки б людей не загинуло, скільки б літрів крові не пролилося, що би не коїлося навколо – система збагачення завше самовідтворюється. Ми занадто пізно включилися в державотворення.

Суспільство, яке навчиться воювати, але не навчиться будувати дієві інституції без прізвищ правителів, невідворотно прогрАє на внутрішньому фронті, незалежно від успішності зовнішнього. Бо кожне втрачене життя має вмуровуватися в фундамент країни свободи й національного добробуту, а не автократії й корупції з 9 нулями.

Україна українці чиновники влада корупція корупційна схема збагачення
Підписуйтесь на RegioNews
23 січня 2026
