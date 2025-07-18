Безстроковість у воєнній риториці: можливі наслідки для армії та тилу

Катастрофізм цього перлу важко переоцінити. "Військові повернуться додому лише після того, як ми переможемо ворога". Тобто, ніколи чи як.

Катастрофізм цього перлу важко переоцінити. "Військові повернуться додому лише після того, як ми переможемо ворога". Тобто, ніколи чи як.

фото: Генштаб ЗСУ

"Я буду довічно правити, а ви будете довічно воювати", - сказав своїй армії полководець, який особисто для себе остаточно обрав опцію вічної війни як безальтернативну. Владар, який бачить себе на посаді до кінця, так само до кінця бачить свого солдата в окопі. Безальтернативно. Оскільки наша війна оцінюється як нерозв’язувальна, то, по суті, Верховний Головнокомандувач оголосив армію довічним рабством, чим відкинув суспільство часово в 18 сторіччя, а географічно в російську імперію, де воєнна повинність тривала 25 років. Безстроковість служби (квиток в один кінець) – це безпрецедентна заявка в світовому масштабі, особливо в умовах непрофесійної, селянсько-робітничої армії. Одним реченням довічний президент анулював усю етику воїнства: з мундиру честі воно обернулося в робу смертника. Одним лишень висловом догори дригом перевернуто морально-аксіологічну основу "конституційного обов'язку": оскільки переможний варіянт не розглядається світовою спільнотою й професійними аналітиками, то для більшості притомного населення тепер уже справою честі буде уникнути повічної кабали. Ось що стається, коли правителі відірвані від реалій і перебувають у заручниках власної високопарності. Одним пострілом кавеен потрафив убити зразу 2 базові цінності: чинні солдати з уст свого командувача почули про свою довічну повинність, а тилове суспільство з уст свого царя почуло обіцянку загнати в довічну повинність кожного першого. Більшої шкоди самій ідеї захисту Вітчизни годі й придумати.

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