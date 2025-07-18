Бессрочность в военной риторике: возможные последствия для армии и тыла
"Я буду пожизненно править, а вы будете пожизненно воевать", - сказал своей армии полководец, лично для себя окончательно избравший опцию вечной войны как безальтернативную. Властелин, который видит себя в должности до конца, так же до конца видит своего солдата в окопе. Безальтернативно.
Поскольку наша война оценивается как неразрешимая, то, в сущности, Верховный Главнокомандующий объявил армию пожизненным рабством, чем отверг общество временно в 18 веке, а географически в российскую империю, где военная повинность длилась 25 лет.
Бессрочность службы (билет в один конец) – это беспрецедентная заявка в мировом масштабе, особенно в условиях непрофессиональной, крестьянско-рабочей армии. Одним предложением пожизненный президент аннулировал всю этику воинства: из мундира чести оно обратилось в робу смертника.
Одним лишь выражением вверх дном перевернута морально-аксиологическая основа "конституционного долга": поскольку победный вариант не рассматривается мировым сообществом и профессиональными аналитиками, то для большинства сознательного населения теперь уже делом чести будет избежать пожизненной кабалы.
Вот что происходит, когда правители оторваны от реалий и находятся в заложниках своей высокопарности.
Одним выстрелом кавеен убил сразу две базовые ценности: действующие солдаты из уст своего командующего услышали о своей пожизненной повинности, а тыловое общество из уст своего царя услышало обещание загнать в пожизненную повинность каждого первого.
Большего вреда самой идее защиты Отечества не придумать.