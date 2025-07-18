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Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
18 июля 2025, 09:12

Бессрочность в военной риторике: возможные последствия для армии и тыла

18 июля 2025, 09:12
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Катастрофизм этого перла трудно переоценить "Военные вернутся домой только после того, как мы победим врага". То есть, никогда или как
Катастрофизм этого перла трудно переоценить "Военные вернутся домой только после того, как мы победим врага". То есть, никогда или как
фото: Генштаб ВСУ
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"Я буду пожизненно править, а вы будете пожизненно воевать", - сказал своей армии полководец, лично для себя окончательно избравший опцию вечной войны как безальтернативную. Властелин, который видит себя в должности до конца, так же до конца видит своего солдата в окопе. Безальтернативно.

Поскольку наша война оценивается как неразрешимая, то, в сущности, Верховный Главнокомандующий объявил армию пожизненным рабством, чем отверг общество временно в 18 веке, а географически в российскую империю, где военная повинность длилась 25 лет.

Бессрочность службы (билет в один конец) – это беспрецедентная заявка в мировом масштабе, особенно в условиях непрофессиональной, крестьянско-рабочей армии. Одним предложением пожизненный президент аннулировал всю этику воинства: из мундира чести оно обратилось в робу смертника.

Одним лишь выражением вверх дном перевернута морально-аксиологическая основа "конституционного долга": поскольку победный вариант не рассматривается мировым сообществом и профессиональными аналитиками, то для большинства сознательного населения теперь уже делом чести будет избежать пожизненной кабалы.

Вот что происходит, когда правители оторваны от реалий и находятся в заложниках своей высокопарности.

Одним выстрелом кавеен убил сразу две базовые ценности: действующие солдаты из уст своего командующего услышали о своей пожизненной повинности, а тыловое общество из уст своего царя услышало обещание загнать в пожизненную повинность каждого первого.

Большего вреда самой идее защиты Отечества не придумать.

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