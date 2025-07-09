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Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
09 липня 2025, 13:58

Трамп оце дасть нам пару петріотів, перехоплювачів, снарядів та іншого нержавіючого заліззя – й запануєм, браття, у своїй сторонці

09 липня 2025, 13:58
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Так міркують люди односкладного типу розуму, в яких війна (багатокомпонентна складна дійсність) вимірюється просторово-матеріяльними критеріями «є\нема», «присутнє\відсутнє»
Так міркують люди односкладного типу розуму, в яких війна (багатокомпонентна складна дійсність) вимірюється просторово-матеріяльними критеріями «є\нема», «присутнє\відсутнє»
ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Люди забувають, що всяка допомога Україні покликана посилити й без того глуху оборону. Це означає ще більше заглиблення в тупикову війну. За західними оцінками, кривава бійня має військові цілі лише для агресора. Для слабшої жертви вже немає досяжних цілей, окрім як вистояти за будь-яку ціну скільки вдасться.

Позаяк "обидві сторони" (улюблена ідіома Трампа) не хочуть припиняти війну, й американські потуги були відхилені "обома сторонами", то тепер Захід благородно виконає свою місію – замкне вічну війну на території слабшої жертви, періодично посилюватиме її спроможність чинити вічний опір, регулярно підкидатиме то банкноти, то залізяччя – а тим часом житиме собі в достатку, аплодуючи незламному героїзму десь там, поблизу Європи.

Тупики бувають безконечно довгі. Дехто навіть умудряється в них оселятися.

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