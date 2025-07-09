Трамп даст нам пару петриотов, перехватчиков, снарядов и другого нержавеющего железа – и воцаримся, братья, в своей сторонке

Так рассуждают люди односложного типа разума, у которых война (многокомпонентная сложная действительность) измеряется пространственно-материальными критериями «есть», «присутствует».

Так рассуждают люди односложного типа разума, у которых война (многокомпонентная сложная действительность) измеряется пространственно-материальными критериями «есть», «присутствует».

иллюстративное фото: из открытых источников

Люди забывают, что всякая помощь Украине призвана усилить и без того глухую оборону. Это означает еще большее углубление в тупиковую войну.

Поскольку "обе стороны" (любимая идиома Трампа) не хотят прекращать войну, и американские потуги были отклонены "обеими сторонами", то теперь Запад благородно выполнит свою миссию – замкнет вечную войну на территории более слабой жертвы, периодически будет усиливать ее способность железа – а между тем будет жить себе в достатке, аплодируя несокрушимому героизму где-то там, вблизи Европы.

Тупики бывают бесконечно длинные.