Трамп даст нам пару петриотов, перехватчиков, снарядов и другого нержавеющего железа – и воцаримся, братья, в своей сторонке
Так рассуждают люди односложного типа разума, у которых война (многокомпонентная сложная действительность) измеряется пространственно-материальными критериями «есть», «присутствует».
Так рассуждают люди односложного типа разума, у которых война (многокомпонентная сложная действительность) измеряется пространственно-материальными критериями «есть», «присутствует».
Люди забывают, что всякая помощь Украине призвана усилить и без того глухую оборону. Это означает еще большее углубление в тупиковую войну.
Поскольку "обе стороны" (любимая идиома Трампа) не хотят прекращать войну, и американские потуги были отклонены "обеими сторонами", то теперь Запад благородно выполнит свою миссию – замкнет вечную войну на территории более слабой жертвы, периодически будет усиливать ее способность железа – а между тем будет жить себе в достатке, аплодируя несокрушимому героизму где-то там, вблизи Европы.
Тупики бывают бесконечно длинные.
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