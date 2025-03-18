Відмова переслідувати злочинця – це не нейтралітет, а співучасть

Відмова переслідувати злочинця – це не нейтралітет, а співучасть

фото: з відкритих джерел

Мін'юст США повідомив партнерів про вихід із Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України – механізму, який мав підготувати юридичну базу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії, зокрема Путіна.

Цим кроком Вашингтон не просто послаблює міжнародне правосуддя. Він ламає йому хребет. США фактично подають агресору сигнал: покарання можна уникнути, злочини можна повторювати.

Особливо дивно бачити це рішення від країни, яка сама не раз стикалася з тероризмом і агресією на своїй території. Після атак 11 вересня США вимагали міжнародної підтримки – не лише у військовій сфері, а й у проведенні розслідувань, затриманні злочинців, пошуку справедливості. Тоді світ став на їхній бік, розуміючи, що терор не можна залишати без відповіді.

Тепер, коли йдеться про іншу країну, принципи раптово перестають діяти.

Утім, безкарність – це вірус, що не знає кордонів і він не залишиться лише десь там, у зруйнованих українських містах. Одного дня вона повернеться – через нові війни, новий терор, нові атаки на мирні міста. І першими його жертвами стануть не старі вороги, а ті, хто міг прийти на допомогу жертві, але вирішив промовчати.