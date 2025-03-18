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Мустафа Найем Заместитель гендиректора Государственного концерна "Укроборонпром" info@regionews.ua
18 марта 2025, 06:22

Соучастие в безнаказанности: США подрывают международное правосудие

18 марта 2025, 06:22
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Отказ преследовать преступника – это не нейтралитет, а соучастие
фото: из открытых источников
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Минюст США сообщил партнерам о выходе из Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины – механизма, который должен был подготовить юридическую базу для привлечения к ответственности высшего руководства России, в частности, Путина.

Этим шагом Вашингтон не просто ослабляет международное правосудие. Он ломает ему хребет. США фактически подают агрессору сигнал: наказания можно избежать, преступления можно повторять.

Особенно удивительно видеть это решение от страны, которая сама не раз сталкивалась с терроризмом и агрессией на своей территории. После атак 11 сентября США требовали международной поддержки – не только в военной сфере, но и в проведении расследований, задержании преступников, поиске справедливости. Тогда мир стал на их сторону, понимая, что террор нельзя оставлять без ответа.

Теперь, когда речь идет о другой стране, принципы внезапно перестают действовать.

Впрочем, безнаказанность – это вирус, не знающий границ и он не останется где-то там, в разрушенных украинских городах. Однажды она вернется через новые войны, новый террор, новые атаки на мирные города. И первыми его жертвами станут не старые враги, а те, кто мог прийти на помощь жертве, но решил промолчать.

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