Митрополит Эпифаний рассказал, что является большей угрозой, чем самое страшное оружие

Что является большей угрозой, чем самое страшное оружие? То, что делает возможным ее применение – ненависть и безразличие

Что является большей угрозой, чем самое страшное оружие? То, что делает возможным ее применение – ненависть и безразличие

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Последнее даже опаснее ненависти, ведь когда другим будет безразлично в то время, как некоторые будут совершать явное зло, и они ничего в ответ не будут делать и никак не будут реагировать, тогда погибает любовь и человечность, погибает сама жизнь.

Большим грехом по отношению к ближнему есть ненависть к нему, но безразличие есть грех никак не меньший. Когда мы слышим заповедь Божью: "Не убивай", важно понимать ее не только буквально, но также в том смысле, что нельзя убивать человеческой веры в добро, надежды на сострадание, поддержку, помощь. Нельзя "убивать" других своей черствостью, холодностью, пассивностью, отстраненностью.

Все это является признаком безразличия – тяжелой болезни души. Ее называют духовным параличом, бездушием. Это когда люди будто видят, но остаются слепыми, когда слышат, но глухи к "чужим" проблемам, когда они как бы существуют физиологически, но мертвы духовно. Равнодушие изолирует, закрывает сердца, усыпляет совесть, убивает чувства, желания и стремления.

Равнодушие – это плод эгоизма и гордыни. Ей присуще отстранение, замыкание на себе и нежелание хоть чем-нибудь побеспокоить себя. Все, что происходит вокруг, для больного безразличием человека неважно, неинтересно, недостойно его внимания. Ее сердце словно замерло и потому не рождает никаких новых чувств – ни добрых, ни злых. Такое духовное состояние очень опасно для человечества. В Евангелии это состояние названо также "теплохолодностью", когда душа человека ни горячая, ни холодная, замертвела в безразличии.

Примеры безразличия неоднократно находим в Писании. В частности, в притче о милосердном самарянине, где избитого и раненого разбойниками мужчину оставили лежать на дороге едва живым и случайный священник, и левит, который тоже "подошел, посмотрел и прошел мимо" (Лк. 10: 32). Сам Сын Божий Господь Иисус Христос почувствовал боль греха равнодушия по отношению к Себе, когда после несправедливых обвинений, страшных пыток, избиений и издевательств Он был распят на кресте, а вокруг… "стояли люди и смотрели" (Лк. 23: 35).

Слово Божье предостерегает нас о временах, когда в мире будет царить безразличие, отсутствие любви, внимания и поддержки друг друга. Когда ученики Иисуса Христа спросили Его о признаках конца света, среди прочего Спаситель назвал следующее: "Через умножение беззаконий остынет любовь у многих" (Мф. 24: 12). Охлаждение любви и есть безразличие!

Беспредел должны получать достойный ответ и наказание, таким образом их нужно останавливать. Нельзя их толеровать, прикрываясь политикой нейтралитета, невмешательства или игнорирования. Нельзя человечеству быть безразличным к проблемам своих братьев и сестер, потому что мир может погибнуть от безразличия. Поэтому Господь и отвергал этот грех категорично: "Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но поскольку ты тепл, а не горяч и не холоден, то выброшу тебя из уст Моих" (Откр. 3: 15 – 16).

Не будьте равнодушны!