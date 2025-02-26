Справжній мир не може бути встановлений ціною відмови від правди

Попри різноманітні обставини і випробування, якими сповнене наше земне життя, ми маємо твердо і невідступно стояти на боці правди, чітко відділяючи її від брехні й омани, розрізняючи добро і зло, світло і темряву, Бога і диявола.

Попри різноманітні обставини і випробування, якими сповнене наше земне життя, ми маємо твердо і невідступно стояти на боці правди, чітко відділяючи її від брехні й омани, розрізняючи добро і зло, світло і темряву, Бога і диявола.

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Нема між цими поняттями та реаліями, які за ними стоять, ніякого "спілкування", взаємності, спільності, а тому й не може бути між ними єдності, згоди, примирення.

Всі речі потрібно називати своїми іменами: злочини – злочинами, агресію – агресією, війну – війною. Зло і добро ніколи не зможуть "домовитися", світло і темрява ніколи не зможуть "примиритися", бо їхня природа, мета існування, дія, наслідки – сутнісно протилежні.

Існує світло, бо має своє джерело походження, але не існує темрява, бо вона не має власної природи існування, власного джерела життя. Темрява – це лише відсутність світла, і чим менше світла – тим більшою є темрява. Подібно й зло: його як сутності не існує, зло є відсутністю добра. Саме тому зло не здатне до творення, до добра, воно лише руйнує вже сотворене. Тож як можна намагатися примирити, поєднати такі несумісні речі?..

Нині тривають різноманітні дискусії щодо встановлення миру в цій жорстокій війні агресора проти нашої держави, щодо примирення, "взаємовигідних поступок" тощо. В цих дискусіях важливо не забути про правду, про те, що неможливо "примирити" добро зі злом, що правдивий мир – це перемога добра, а вона не буде можливою без усунення самої причини війни, причини цього зла.

Мир – це не пауза, не тимчасове припинення вогню, не перемир’я, не виправдання зла чи безкінечні "мирні переговори" та спроби урівняти нападника і його жертв. Адже ці дії не змінять суті агресора, не усунуть зло. Справжній, справедливий і надійний мир не може бути встановлений ціною відмови від правди, бо тоді верх візьме "напівправда", омана і брехня.

Не можуть бути змішані світло і темрява, добро і зло. За свідченням Господа нашого Ісуса Христа, не може бути миру і єдності між добром і злом, між темрявою і світлом. Не може бути миру з дияволом. Зло не зникає саме собою – йому треба протидіяти. Ісус Христос під час Свого земного життя не примирявся зі злом, Він відкидав Його, відкрито виступав проти неправди, доводив і Своїми ділами свідчив правду. Він і нас через апостола Павла закликає відкидати темряву: "Ви були колись темрявою, а тепер – свiтло в Господi: робiть, як дiти свiтла" (Еф. 5: 8 ).

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