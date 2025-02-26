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26 февраля 2025, 10:14

Настоящий мир не может быть установлен ценой отказа от правды

26 февраля 2025, 10:14
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Несмотря на различные обстоятельства и испытания, которыми полна наша земная жизнь, мы должны твердо и неотступно стоять на стороне правды, четко отделяя ее от лжи и заблуждения, различая добро и зло, свет и тьму, Бога и дьявола.
Несмотря на различные обстоятельства и испытания, которыми полна наша земная жизнь, мы должны твердо и неотступно стоять на стороне правды, четко отделяя ее от лжи и заблуждения, различая добро и зло, свет и тьму, Бога и дьявола.
фото: pixabay.com
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Нет между этими понятиями и стоящими за ними реалиями никакого "общения", взаимности, общности, а потому и не может быть между ними единства, согласия, примирения.

Все вещи нужно называть своими именами: преступления – преступлениями, агрессию – агрессией, войну – войной. Зло и добро никогда не смогут "договориться", свет и тьма никогда не смогут "примириться", потому что их природа, цель существования, действие, последствия – по существу противоположны.

Существует свет, потому что имеет свой источник происхождения, но не существует тьмы, потому что он не имеет собственной природы существования, собственного источника жизни. Темнота – это лишь отсутствие света, и чем меньше света – тем больше тьма. Подобно и зло: его как сущности не существует, зло есть отсутствие добра. Именно поэтому зло не способно к созиданию, к добру, оно лишь разрушает уже сотворенное. Так как же можно пытаться примирить, соединить такие несовместимые вещи?

В настоящее время продолжаются различные дискуссии по установлению мира в этой жестокой войне агрессора против нашего государства, примирению, "взаимно выгодным уступкам" и т.д. В этих дискуссиях важно не забыть о правде, о том, что невозможно "примирить" добро со злом, что истинный мир – это победа добра, а она не будет возможна без устранения самой причины войны, причины этого зла.

Мир – это не пауза, не временное прекращение огня, не перемирие, не оправдание зла или бесконечные мирные переговоры и попытки уравнять нападающего и его жертв. Ведь эти действия не изменят сущности агрессора, не устранят зло. Настоящий, справедливый и надежный мир не может быть установлен ценой отказа от правды, ибо тогда верх возьмет "полуправда", заблуждение и ложь.

Не могут быть смешаны свет и тьма, добро и зло. По свидетельству Господа нашего Иисуса Христа, не может быть мира и единства между добром и злом, между тьмой и светом. Не может быть мира с дьяволом. Зло не исчезает само собой – ему нужно противодействовать. Иисус Христос во время Своей земной жизни не примирялся со злом, Он отвергал Его, открыто выступал против лжи, доказывал и Своими делами свидетельствовал истину. Он и нас через апостола Павла призывает отвергать тьму: "Вы были когда-то тьмой, а теперь – свет в Господе: поступайте, как дети света" (Еф. 5: 8).

#Церковь_с_тобой

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