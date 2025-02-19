19:24  19 лютого
Не розуміємо логіки: Франція заступилась за Зеленського та Україну після заяв Трампа
18:43  19 лютого
Польща виганяє з країни чоловіків-українців: що відомо
19:12  19 лютого
Вимагала 4500 доларів за звільнення зі служби: в Одесі затримали лікарку приватної клініки
UA | RU
UA | RU
Митрополит Епіфаній Митрополит Київський і всієї України info@regionews.ua
19 лютого 2025, 19:47

Як підтримати силу духа для продовження боротьби

19 лютого 2025, 19:47
Читайте также на русском языке
Життя не буває без боротьби – зовнішньої чи внутрішньої, фізичної чи душевної, моральної. А будь-яка боротьба завжди завдає різного роду скорбот.
Життя не буває без боротьби – зовнішньої чи внутрішньої, фізичної чи душевної, моральної. А будь-яка боротьба завжди завдає різного роду скорбот.
Читайте также
на русском языке

Від того, як людина буде здатна впоратися з цими скорботами, як вона буде їх зносити і долати, залежить якість її сил до боротьби, її сила духу. А ми знаємо, що в будь-якій битві, найперше, перемагає дух.

Як підтримати силу духа? Апостол Павло радить: "Утішайтесь надією; в скорботах будьте терплячі; в молитві постійні" (Рим. 12: 12). Надія, терпіння, молитва – ось три найважливіші речі, найдієвіші ліки, які дарують нам душевне оздоровлення, силу, впевненість і розуміння правильності нашого шляху.

Найкраще люди розуміють цінність чогось тоді, коли це втрачають. Так от уявіть на секунду, що станеться, коли втрачається будь-яка надія, терпіння, можливість спілкування з Богом. Серце опанує хаос, безнадія, розчарування, відчай, почуття покинутості і знесилення. Хіба в такому стані можна перемогти? Ні, навіть продовжувати боротьбу не вийде. Це – поразка.

Саме тому наш ворог усіма засобами прагне відібрати у нас надію, посіяти в наших серцях невпевненість, розчарування і розпач, щоби вкрасти у нас всі сили на боротьбу, вбити наші прагнення і сподівання, огорнути нас темрявою безнадії, побороти нашу волю до боротьби.

Нині війна проти нашого народу увійшла в черговий непростий період. Чуємо багато новин, чуток, обговорень, домислів, реакцій, пропозицій, окремих рішень і їх трактувань. Аби не загубитися, не розчинитися в цьому бурхливому морі штучних хвилювань, аби не піти на дно в розпачі і безнадії – "Утішайтесь надією; в скорботах будьте терплячі; в молитві постійні" (Рим. 12: 12).

Попри все – плекайте надію! Бо відчай – найсильніша зброя диявола. І перемогти її можна лише надією на Бога, Який окрилює, допомагає, підносить, дарує сили, освітлює шлях до перемоги. Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

#Церква_з_тобою

релігія церква пцу Митрополит Епіфаній
Громада на Буковині перейшла до ПЦУ: московська церква звернулася до поліції та уряду США
31 січня 2025, 11:42
Скільки в Україні залишилося вірян УПЦ МП: дані від соціологів
29 січня 2025, 22:42
На Буковині дві громади перейшли від УПЦ МП до ПЦУ
27 січня 2025, 13:39
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Макрон та Стамер їдуть у США після заяв команди Трампа про Україну та Європу
19 лютого 2025, 20:57
Подорож до Румунії за 9 тисяч доларів: на Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів за кордон
19 лютого 2025, 20:32
Дипломатичні погрози: віце-президент США Венс застеріг Зеленського від "атак" на Трампа
19 лютого 2025, 19:54
У ТЦК заявили, що сім’я військового залишиться без грошей, якщо той добровільно здався у полон
19 лютого 2025, 19:48
Тримали в заручниках і жорстоко катували: винесли вирок росіянам, які знущались з українців
19 лютого 2025, 19:35
Російська армія вдарила артилерією та дронами по Дніпропетровщині, поранена дівчина
19 лютого 2025, 19:31
Не розуміємо логіки: Франція заступилась за Зеленського та Україну після заяв Трампа
19 лютого 2025, 19:24
У Чернівцях школяр продає малюнки і передає гроші на ЗСУ
19 лютого 2025, 19:15
Вимагала 4500 доларів за звільнення зі служби: в Одесі затримали лікарку приватної клініки
19 лютого 2025, 19:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Вікторія Сюмар
Юрій Богданов
Вадим Денисенко
Всі блоги »