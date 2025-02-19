Як підтримати силу духа для продовження боротьби

Життя не буває без боротьби – зовнішньої чи внутрішньої, фізичної чи душевної, моральної. А будь-яка боротьба завжди завдає різного роду скорбот.

Життя не буває без боротьби – зовнішньої чи внутрішньої, фізичної чи душевної, моральної. А будь-яка боротьба завжди завдає різного роду скорбот.

Від того, як людина буде здатна впоратися з цими скорботами, як вона буде їх зносити і долати, залежить якість її сил до боротьби, її сила духу. А ми знаємо, що в будь-якій битві, найперше, перемагає дух.

Як підтримати силу духа? Апостол Павло радить: "Утішайтесь надією; в скорботах будьте терплячі; в молитві постійні" (Рим. 12: 12). Надія, терпіння, молитва – ось три найважливіші речі, найдієвіші ліки, які дарують нам душевне оздоровлення, силу, впевненість і розуміння правильності нашого шляху.

Найкраще люди розуміють цінність чогось тоді, коли це втрачають. Так от уявіть на секунду, що станеться, коли втрачається будь-яка надія, терпіння, можливість спілкування з Богом. Серце опанує хаос, безнадія, розчарування, відчай, почуття покинутості і знесилення. Хіба в такому стані можна перемогти? Ні, навіть продовжувати боротьбу не вийде. Це – поразка.

Саме тому наш ворог усіма засобами прагне відібрати у нас надію, посіяти в наших серцях невпевненість, розчарування і розпач, щоби вкрасти у нас всі сили на боротьбу, вбити наші прагнення і сподівання, огорнути нас темрявою безнадії, побороти нашу волю до боротьби.

Нині війна проти нашого народу увійшла в черговий непростий період. Чуємо багато новин, чуток, обговорень, домислів, реакцій, пропозицій, окремих рішень і їх трактувань. Аби не загубитися, не розчинитися в цьому бурхливому морі штучних хвилювань, аби не піти на дно в розпачі і безнадії – "Утішайтесь надією; в скорботах будьте терплячі; в молитві постійні" (Рим. 12: 12).

Попри все – плекайте надію! Бо відчай – найсильніша зброя диявола. І перемогти її можна лише надією на Бога, Який окрилює, допомагає, підносить, дарує сили, освітлює шлях до перемоги. Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!

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