Как поддержать силу духа для продолжения борьбы

Жизнь не бывает без борьбы – внешней или внутренней, физической или душевной, нравственной. А любая борьба всегда доставляет разного рода скорбей.

Жизнь не бывает без борьбы – внешней или внутренней, физической или душевной, нравственной. А любая борьба всегда доставляет разного рода скорбей.

От того, как человек будет способен справиться с этими скорбями, как он будет их сносить и преодолевать, зависит качество его сил до борьбы, его сила духа. А мы знаем, что в любой битве, прежде всего, побеждает дух.

Как поддержать силу духа? Апостол Павел советует: "Утешайтесь надеждой; в скорби будьте терпеливы; в молитве постоянны" (Рим. 12: 12). Надежда, терпение, молитва – вот три важнейших вещи, самое действенное лекарство, которое дарит нам душевное оздоровление, силу, уверенность и понимание правильности нашего пути.

Лучше всего люди понимают ценность чего-то тогда, когда это теряют. Так вот, представьте на секунду, что произойдет, когда теряется всякая надежда, терпение, возможность общения с Богом. Сердцем овладеет хаос, безнадежность, разочарование, отчаяние, чувство покинутости и изнурение. Разве в таком состоянии можно победить? Нет, даже продолжать борьбу не получится. Это – поражение.

Именно поэтому наш враг всеми средствами стремится отнять у нас надежду, посеять в наших сердцах неуверенность, разочарование и отчаяние, чтобы украсть у нас все силы на борьбу, убить наши стремления и чаяния, объять нас тьмой безнадежности, побороть нашу волю к борьбе.

В настоящее время война против нашего народа вошла в очередной непростой период. Слышим много новостей, слухов, обсуждений, домыслов, реакций, предложений, отдельных решений и их трактовок. Чтобы не потеряться, не раствориться в этом бурном море искусственных волнений, чтобы не пойти ко дну в отчаянии и безнадежности – "Утешайтесь надеждой; в скорби будьте терпеливы; в молитве постоянны" (Рим. 12: 12).

Несмотря на все – питайте надежду! Ибо отчаяние – самое сильное оружие дьявола. И победить ее можно только надеждой на Бога, Который окрыляет, помогает, возносит, дарит силы, освещает путь к победе. Боже Великий, Единый, нам Украину храни!

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