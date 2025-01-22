11:10  22 січня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: п’яний водій переїхав чоловіка та втік
09:22  22 січня
На Прикарпатті судитимуть поліцейського, який у багажнику віз ухилянта до кордону
08:25  22 січня
У Рівному жінка знайшла на своїй присадибній ділянці понад 200 тротилових шашок
UA | RU
UA | RU
Митрополит Епіфаній Митрополит Київський і всієї України info@regionews.ua
22 січня 2025, 19:30

Єдність та українська духовна соборність – фундамент держави

22 січня 2025, 19:30
Читайте также на русском языке
Відзначаймо сьогоднішнє свято не лише як знаменну дату за календарем або як одне з державних свят в Україні, а спробуймо зрозуміти його сенс розумом, відчути важливість і тепло єднання в серці, згадати важливість соборності для наших предків і осягнути її цінність для кожного з нас сьогодні
Відзначаймо сьогоднішнє свято не лише як знаменну дату за календарем або як одне з державних свят в Україні, а спробуймо зрозуміти його сенс розумом, відчути важливість і тепло єднання в серці, згадати важливість соборності для наших предків і осягнути її цінність для кожного з нас сьогодні
фото: t.me/unity_gov_ua
Читайте также
на русском языке

День Соборності України – це спогад та свідчення про українську гідність, силу духу, незламність. Це вшанування волелюбності та братерства нашого народу, здатності разом протистояти ворогу, об’єднуватись у критичні моменти історії та являти часом надлюдську стійкість у випробуваннях. Це нагадування про нашу рідну мову, історію, традиції, символи. Це нагода знову подякувати за нашу відроджену духовну незалежність, помолитися про соборність нашої рідної Української Церкви, про єдність у батьківській вірі.

І ця єдність, українська соборність духовна – фундамент нашої держави. Чим міцнішим буде цей "фундамент", ця основа, тим складніше буде похитнути наш дім, нашу Україну. Наша сила – в єдності! Кожен із нас в масштабах всієї країни робить ніби небагато, але всі разом, спільно, ми творимо справді титанічну працю, створюємо міцну силу, надійний захист. Легко побороти народ розділений, але майже неможливо – згуртований, об’єднаний.

Тому сьогоднішнє свято Соборності також наближає нашу перемогу над ворогом: будемо єдиними, не дозволимо чварам і підступам нас поділити – вистоїмо; будемо сваритися – наш захист ослабне. Мусимо шукати не того, що нас роз’єднує, а того, що нас єднає. Бо єдність укріплює навіть мале, а сварка руйнує і велике. Тримаймося разом, в єдності й соборності! Боже, бережи Україну і всіх її дітей!

УПЦ свято релігія церква День Соборності України Митрополит Епіфаній
Боротьба УПЦ МП за Єлецький монастир у Чернігові: Верховний суд ухвалив остаточне рішення
16 січня 2025, 18:52
Кабмін надав бронь від мобілізації всім українським священнослужителям
27 грудня 2024, 16:10
Всі новини »
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
Головного психіатра ЗСУ Друзя відправили під варту: йому призначили заставу в 49 млн грн
22 січня 2025, 19:48
У Черкасах горів яхт-клуб
22 січня 2025, 19:21
Пригрозив санкціями та податками: Трамп закликав Путіна зупинити війну
22 січня 2025, 18:56
Торгівля на $1,8 млн: під час війни черкаський хімзавод продавав росіянам продукцію
22 січня 2025, 18:45
На Херсонщині окупанти двічі атакували рятувальників: є постраждалий
22 січня 2025, 18:21
Росіяни вкотре атакували Харківщину: двоє загиблих
22 січня 2025, 17:53
До використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс Poseidon
22 січня 2025, 17:41
У мами бізнес в "ЛНР" і паспорт РФ: керівниця Шевченківського суду Києва отримує подарунки з окупації, — ЗМІ
22 січня 2025, 17:27
Трамп подарував Путіну 100 днів, щоб відновити контроль на Курщині
22 січня 2025, 16:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Яким буде курс долара у 2025 році
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »