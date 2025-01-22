Єдність та українська духовна соборність – фундамент держави

Відзначаймо сьогоднішнє свято не лише як знаменну дату за календарем або як одне з державних свят в Україні, а спробуймо зрозуміти його сенс розумом, відчути важливість і тепло єднання в серці, згадати важливість соборності для наших предків і осягнути її цінність для кожного з нас сьогодні

Відзначаймо сьогоднішнє свято не лише як знаменну дату за календарем або як одне з державних свят в Україні, а спробуймо зрозуміти його сенс розумом, відчути важливість і тепло єднання в серці, згадати важливість соборності для наших предків і осягнути її цінність для кожного з нас сьогодні

фото: t.me/unity_gov_ua

День Соборності України – це спогад та свідчення про українську гідність, силу духу, незламність. Це вшанування волелюбності та братерства нашого народу, здатності разом протистояти ворогу, об’єднуватись у критичні моменти історії та являти часом надлюдську стійкість у випробуваннях. Це нагадування про нашу рідну мову, історію, традиції, символи. Це нагода знову подякувати за нашу відроджену духовну незалежність, помолитися про соборність нашої рідної Української Церкви, про єдність у батьківській вірі. І ця єдність, українська соборність духовна – фундамент нашої держави. Чим міцнішим буде цей "фундамент", ця основа, тим складніше буде похитнути наш дім, нашу Україну. Наша сила – в єдності! Кожен із нас в масштабах всієї країни робить ніби небагато, але всі разом, спільно, ми творимо справді титанічну працю, створюємо міцну силу, надійний захист. Легко побороти народ розділений, але майже неможливо – згуртований, об’єднаний. Тому сьогоднішнє свято Соборності також наближає нашу перемогу над ворогом: будемо єдиними, не дозволимо чварам і підступам нас поділити – вистоїмо; будемо сваритися – наш захист ослабне. Мусимо шукати не того, що нас роз’єднує, а того, що нас єднає. Бо єдність укріплює навіть мале, а сварка руйнує і велике. Тримаймося разом, в єдності й соборності! Боже, бережи Україну і всіх її дітей!

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