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22 января 2025, 19:30

Единство и украинская духовная соборность – фундамент государства

22 января 2025, 19:30
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Отметим сегодняшний праздник не только как знаменательную дату по календарю или как один из государственных праздников в Украине, но попробуем понять его смысл разумом, почувствовать важность и тепло единения в сердце, вспомнить важность соборности для наших предков и постичь ее ценность для каждого из нас сегодня
Отметим сегодняшний праздник не только как знаменательную дату по календарю или как один из государственных праздников в Украине, но попробуем понять его смысл разумом, почувствовать важность и тепло единения в сердце, вспомнить важность соборности для наших предков и постичь ее ценность для каждого из нас сегодня
фото: t.me/unity_gov_ua
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День Соборности Украины – это воспоминание и свидетельство об украинском достоинстве, силе духа, несокрушимости. Это честь свободолюбия и братства нашего народа, способности вместе противостоять врагу, объединяться в критические моменты истории и представлять иногда сверхчеловеческую стойкость в испытаниях. Это напоминание о нашем родном языке, истории, традициях, символах. Это возможность снова поблагодарить за нашу возрожденную духовную независимость, помолиться о соборности нашей родной Украинской Церкви, о единстве в родительской вере.

И это единство, украинская духовная соборность – фундамент нашего государства. Чем крепче будет этот "фундамент", эта основа, тем сложнее будет поколебать наш дом, нашу Украину. Наша сила – в единстве! Каждый из нас в масштабах всей страны делает вроде бы немного, но все вместе, совместно, мы творим действительно титанический труд, создаем прочную силу, надежную защиту. Легко побороть народ разделенный, но почти невозможно – сплоченный, объединенный.

Поэтому сегодняшний праздник Соборности также приближает нашу победу над врагом: будем едины, не позволим дрязгам и проискам нас разделить – выстоим; будем ссориться – наша защита ослабнет. Должны искать не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. Ибо единство укрепляет даже малое, а ссора разрушает и великое. Держимся вместе, в единстве и соборности! Боже, храни Украину и всех ее детей!

УПЦ праздник религия церковь День Соборности Украины Митрополит Эпифаний
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