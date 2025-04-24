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Вранці 24 квітня через масовану комбіновану атаку на Україну у Польщі піднімали в небо військову авіацію

Про це повідомило Операційне командування Збройних сил Польщі, передає RegioNews.

Причиною стало зростання активності російських стратегічних бомбардувальників, які завдавали ударів по об’єктах, зокрема на заході України. У зв’язку з цим у повітря були підняті польські та союзницькі винищувачі, а всі підрозділи перебували у повній бойовій готовності.

Близько 8:00 ранку командування повідомило, що загроза минула, винищувачі повернулися на бази, а повітряний простір Польщі не було порушено.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО вночі збили 48 ракет та 64 безпілотники.