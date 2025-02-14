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Лана Зеркаль Українська дипломатка, колишня радниця міністра енергетики info@regionews.ua
14 лютого 2025, 01:36

Щоб "перевернути стіл", Україна має знайти своє місце в шоу Трампа.

14 лютого 2025, 01:36
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Як і очікувалося, шоу набирає обертів. При цьому, підхід Трампа до свого шоу не змінюється роками.
Як і очікувалося, шоу набирає обертів. При цьому, підхід Трампа до свого шоу не змінюється роками.
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Бобу Вудворду в 1989 році він пояснив його так: "If people know you are a folder, if people know that you are going to be weak, they’re going to go after you". Буквально це означає: "Якщо люди знають, що ти слабкий, якщо люди знають, що ти будеш здаватися, вони підуть проти тебе".

Тактика гри Трампа теж відома: знай свою аудиторію і грай відповідні ролі. "Для когось ти маєш бути кілером, для когось – цукерочкою, для когось – і тим, і іншим". Він використовує цю тактику прямо зараз: "вбивця" – для одних, "цукерка" – для інших. І не треба шукати логіку, бо він, за власним визнанням, діє інтуїтивно.

Нам запропонували формат гри, до якого ми маємо спритно пристосуватися, а не намагатися суперечити йому. І в цьому форматі неможливо досягнути бажаних цілей, якщо ти не розумієш і не вивчаєш свого партнера-опонента. Для цього варто постійно тримати в голові підхід Трампа, якого веде інстинкт: перемагати, боротися, виживати ("winning, fighting, surviving").

А які наші цілі? Точно не перемогти Трампа. Ми маємо перемогти путіна і вижити. Отже важливо не плутати компроміс із Трампом і компроміс із путіним. Нам може не подобатися зараз те, що хоче від нас Трамп. Але все має свою ціну. Хоча це далеко не означає, що сплачена зараз ціна у майбутньому обов’язково матиме негативні наслідки. А може й навпаки – виявитися корисною пропозицією.

То як "перевернути стіл"? Точно не звичайною логікою пояснень та заперечень. З нарцисами складно мати справи, але емпатія може спрацювати. Бо зрештою, його шоу має бути успішним.

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