Вибори 2020: які тенденції показують нові рейтинги партій
Ближче до виборів виборці впевнено переходять з категорії не визначилися у табори прихильників конкретних політичних сил. Причому про успіхи можуть говорити практично всі, кого зараз вже має сенс брати в розрахунок, коли ми говоримо про всеукраїнський рейтинг і реальні шанси потрапити в нову Верховну Раду
Ближче до виборів виборці впевнено переходять з категорії не визначилися у табори прихильників конкретних політичних сил. Причому про успіхи можуть говорити практично всі, кого зараз вже має сенс брати в розрахунок, коли ми говоримо про всеукраїнський рейтинг і реальні шанси потрапити в нову Верховну Раду
Отже, дивіться на цифри зараз і за минулим опитуванням - дуже показово.
Слуга народу – 17,2% (15,5%)
ОПЗЖ – 12,6% (11,4%)
Євросолідарність – 11,7% (11,4%)
Батьківщина - 7,5% (8,3%)
За майбутнє – 7,2% (6,2%)
Тобто партія влади "Слуга народу" змогла мобілізувати прихильників краще, ніж опозиція. І додали 1,7%. Втім, опозиція теж трохи додала. "ЄС" і "ОПЗЖ" набрали ще 0,3% і 0,8% відповідно. "Батьківщина" втратила 0,8% - схоже, меседжі партії погано заходять виборцю, а на тлі конкурентів взагалі все сумно в плані тенденцій. "За майбутнє" впевнено набрали 1% (більше, ніж приріст у ЄС і ОПЗЖ) і вийшли на 7,2%. Як я і прогнозував - будуть намагатися вийти на 10% з прицілом на Верховну Раду. Решта поки не долають бар'єр...
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