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Кирило Сазонов політолог [email protected]
08 жовтня 2020, 16:00 3

Вибори 2020: які тенденції показують нові рейтинги партій

08 жовтня 2020, 16:00 3
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Ближче до виборів виборці впевнено переходять з категорії не визначилися у табори прихильників конкретних політичних сил. Причому про успіхи можуть говорити практично всі, кого зараз вже має сенс брати в розрахунок, коли ми говоримо про всеукраїнський рейтинг і реальні шанси потрапити в нову Верховну Раду
Ближче до виборів виборці впевнено переходять з категорії не визначилися у табори прихильників конкретних політичних сил. Причому про успіхи можуть говорити практично всі, кого зараз вже має сенс брати в розрахунок, коли ми говоримо про всеукраїнський рейтинг і реальні шанси потрапити в нову Верховну Раду
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Отже, дивіться на цифри зараз і за минулим опитуванням - дуже показово.

Слуга народу – 17,2% (15,5%)

ОПЗЖ – 12,6% (11,4%)

Євросолідарність – 11,7% (11,4%)

Батьківщина - 7,5% (8,3%)

За майбутнє – 7,2% (6,2%)

Тобто партія влади "Слуга народу" змогла мобілізувати прихильників краще, ніж опозиція. І додали 1,7%. Втім, опозиція теж трохи додала. "ЄС" і "ОПЗЖ" набрали ще 0,3% і 0,8% відповідно. "Батьківщина" втратила 0,8% - схоже, меседжі партії погано заходять виборцю, а на тлі конкурентів взагалі все сумно в плані тенденцій. "За майбутнє" впевнено набрали 1% (більше, ніж приріст у ЄС і ОПЗЖ) і вийшли на 7,2%. Як я і прогнозував - будуть намагатися вийти на 10% з прицілом на Верховну Раду. Решта поки не долають бар'єр...

вибори ЄС рейтинг Слуга народа ОПЗЖ Батьківщина За майбутнє
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