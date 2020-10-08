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Кирилл Сазонов политолог [email protected]
08 октября 2020, 16:00 3

Выборы 2020: какие тенденции показывают новые рейтинги партий

08 октября 2020, 16:00 3
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Ближе к выборам избиратели уверенно переходят из категории неопределившихся в лагеря сторонников конкретных политических сил. Причем об успехах могут говорить практически все, кого сейчас уже имеет смысл принимать в рассчет, когда мы говорим про всеукраинский рейтинг и реальные шансы попать в новую Верховную Раду
Ближе к выборам избиратели уверенно переходят из категории неопределившихся в лагеря сторонников конкретных политических сил. Причем об успехах могут говорить практически все, кого сейчас уже имеет смысл принимать в рассчет, когда мы говорим про всеукраинский рейтинг и реальные шансы попать в новую Верховную Раду
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Итак, смотрите на цифры сейчас и по прошлому опросу - очень показательно.

Слуга народа – 17,2% (15,5%)

ОПЗЖ – 12,6% (11,4%)

Евросолидарность – 11,7% (11,4%)

Батькивщина - 7,5% (8,3%)

За майбутне – 7,2% (6,2%)

То есть партия власти "Слуга народа" смогла мобилизовать сторонников лучше, чем оппозиция. И прибавили 1,7%. Впрочем, оппозиция тоже немного прибавила. "ЕС" и "ОПЗЖ" набрали еще 0,3% и 0,8% соответственно. "Батькивщина" потеряла 0,8% - похоже, месседжи партии плохо заходят избирателю, а на фоне конкурентов все вообще печально в плане тенденций. "За майбутне" уверенно набрали 1% (больше, чем прирост у ЕС и ОПЗЖ) и вышли на 7,2%. Как я и прогнозировал - будут стараться выйти на 10% с прицелом на Верховную Раду. Остальные пока не преодалевают барьер...

выборы ЕС рейтинг Слуга народа ОПЗЖ Батькивщина За майбутне
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