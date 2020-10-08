Выборы 2020: какие тенденции показывают новые рейтинги партий
Итак, смотрите на цифры сейчас и по прошлому опросу - очень показательно.
Слуга народа – 17,2% (15,5%)
ОПЗЖ – 12,6% (11,4%)
Евросолидарность – 11,7% (11,4%)
Батькивщина - 7,5% (8,3%)
За майбутне – 7,2% (6,2%)
То есть партия власти "Слуга народа" смогла мобилизовать сторонников лучше, чем оппозиция. И прибавили 1,7%. Впрочем, оппозиция тоже немного прибавила. "ЕС" и "ОПЗЖ" набрали еще 0,3% и 0,8% соответственно. "Батькивщина" потеряла 0,8% - похоже, месседжи партии плохо заходят избирателю, а на фоне конкурентов все вообще печально в плане тенденций. "За майбутне" уверенно набрали 1% (больше, чем прирост у ЕС и ОПЗЖ) и вышли на 7,2%. Как я и прогнозировал - будут стараться выйти на 10% с прицелом на Верховную Раду. Остальные пока не преодалевают барьер...