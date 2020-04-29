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Кирило Молчанов політичний експерт info@regionews.ua
29 квітня 2020, 09:00 38

Ар'єргард Саакашвілі, або ціна образи Сергія Лещенко

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29 квітня 2020, 09:00 38
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У слід за Саакашвілі на арену підтягується і весь його ар'єргард. Вірний грузинським реформаторам наш Санчо Пансо, він же Сергій Лещенко, вже другий день поспіль розповідає, що прем'єр-міністр не на своєму місці і тд і тп
Фото: facebook.com/oskar.kiev.ua
У слід за Саакашвілі на арену підтягується і весь його ар'єргард. Вірний грузинським реформаторам наш Санчо Пансо, він же Сергій Лещенко, вже другий день поспіль розповідає, що прем'єр-міністр не на своєму місці і тд і тп

Крім того, що Лещенко таким шляхом протоптує стежку для Саакашвілі, він ще й виявився вельми образливим і ласим на бюджетні гроші. Не варто забувати, що як член Наглядової ради "Укрзалізниці" з окладом більше 332 тисячі гривень в місяць він один з тих, кому уряд урізав зарплату – як відомо, вона до кінця карантину не може бути вище 47,2 тисяч гривень.

Тобто, ціна образи Лещенко коштує 284,8 тисяч гривень. Не може ж реформатор і великий патріот прожити без "зайвих" 10 тисяч доларів.

Ось тепер Сергій і біситься, називаючи Саакашвілі – продавцем щастя, а Шмигаля – тим, хто не справляється. По всій видимості, за недоотримані 284 тисячі Лещенко тепер буде кожен місяць таврувати ганьбою своїх "кривдників".

Сергію варто нагадати, що функція прем'єра – не продавати щастя, а вирішувати конкретні практичні завдання. Але для Лещенка, з тріском вилетівшого з політики після парламентських виборів, Саакашвілі – шанс туди повернутися, такий собі черговий соціальний ліфт або навіть ціла катапульта, за принципом: "Соросята всіх країн єднайтеся"!

Не даремно, ще в далекому 2017 році, майбутній фахівець з паротягів, Лещенко, докладав зусиль до повернення Саакашвілі в політику. Неодноразово заявляв, що той повернеться і дасть бій корупції на найвищому рівні. Природно розраховуючи примоститися десь з боку.

Саакашвілі вже повернувся, але з "дати бій корупції", це всі вже бачили. На прикладі, його бурхливої і, як порожній барабан, діяльності в Одеській області.

Апетити таких як Лещенко, треба не тільки зупиняти зарплатою в 47 тисяч, але і по-великому рахунку, скоріше розганяти шляхом ліквідації спостережних рад. Відповідний законопроект проти трутнів за бюджетний рахунок, вже давно поданий монобольшістю в парламент, чекаємо прийняття!


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