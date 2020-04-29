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Кирилл Молчанов политический эксперт info@regionews.ua
29 апреля 2020, 09:00 43

Арьергард Саакашвили, или цена обиды Сергея Лещенко

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29 апреля 2020, 09:00 43
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В след за Саакашвили на арену подтягивается и весь его арьергард. Верный грузинским реформаторам наш Санчо Пансо, он же Сергей Лещенко, уже второй день подряд рассказывает, что премьер-министр не на своем месте и тд и тп
Фото: facebook.com/oskar.kiev.ua
В след за Саакашвили на арену подтягивается и весь его арьергард. Верный грузинским реформаторам наш Санчо Пансо, он же Сергей Лещенко, уже второй день подряд рассказывает, что премьер-министр не на своем месте и тд и тп

Помимо того, что Лещенко таким путем протаптывает дорожку для Саакашвили, он еще и оказался весьма обидчивым и падким на бюджетные деньги. Не стоит забывать, что как член Наблюдательного совета "Укрзализныци" с окладом более 332 тысячи гривен в месяц он один из тех, кому правительство урезало зарплату – как известно, она до конца карантина не может быть выше 47,2 тысяч гривен.

То есть, цена обиды Лещенко стоит 284,8 тысяч гривен. Не может же реформатор и большой патриот прожить без "лишних" 10 тысяч долларов.

Вот теперь Сергей и бесится, называя Саакашвили – продавцом счастья, а Шмыгаля – не справляющимся. По всей видимости, за недополученные 284 тыщи Лещенко теперь будет каждый месяц клеймить позором своих "обидчиков".

По хорошему, Сергею стоит напомнить, что функция премьера – не продавать счастье, а решать конкретные практические задачи. Но для Лещенко, с треском вылетевшего из политики после парламентских выборов, Саакашвили – шанс туда вернуться, такой себе очередной социальный лифт или даже целая катапульта, по принципу: "Соросята всех стран объединяйтесь"!

Не зря, еще в далеком 2017 году, будущий специалист по паровозам, Лещенко, прикладывал усилия к возвращению Саакашвили в политику. Неоднократно заявлял, что тот вернется и даст бой коррупции на самом высоком уровне. Естественно рассчитывая примоститься где-то с боку.

Саакашвили уже вернулся, но вот с "дать бой коррупции", это все уже видели. На примере, его бурной и, пустой как барабан, деятельности в Одесской области.

Аппетиты таких как Лещенко, надо не только останавливать зарплатой в 47 тысяч, но и по-большому счету, поскорее разгонять путем ликвидации наблюдательных советов. Соответствующий законопроект против трутней за бюджетный счет, уже давно подан монобольшинством в парламент, ждем принятия!


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