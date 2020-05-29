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Іван Галунга Голова ГО "Народний люстраційний центр" [email protected]
29 травня 2020, 11:45

Створення територіальних органів ДІМ сприятиме децентралізації і боротьбі з корупцією

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29 травня 2020, 11:45
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Реформа ДАБІ розпочалася з багатьох причин, однією з яких була корупція таких масштабів, що повністю виправдовувала своє початкове значення: корозія, роз'їдання, руйнування
Реформа ДАБІ розпочалася з багатьох причин, однією з яких була корупція таких масштабів, що повністю виправдовувала своє початкове значення: корозія, роз'їдання, руйнування

Корупція — це не те явище, що існує само по собі, її створюють люди — ті самі, яким потрібна швидка нажива, і геть не цікаво, що вони залишають за собою. Система рік за роком руйнується, і це, звісно, впливає на життя кожного українця.

Тому ліквідація ДАБІ закономірний та необхідний процес, який містить у собі і децентралізацію, і заміну штату. Впевнений, що залучати на посади керівників потрібно людей професійно грамотних, досвідчених, із високим рівнем дисципліни та порядності. Також переконаний у тому, що за високий рівень професійності, відповідальності, навантаження фахівець повинен отримувати належну оплату своєї праці. По-перше, тому, що за якісну роботу людина повинна отримувати достойну винагороду, по-друге, гідна оплата позбавить від спокуси "продати” який-небудь дозвіл на незаконне будівництво. Думаю, таким чином можна завадити бажанню зловживати владою у своїх інтересах.

Якщо говорити про децентралізацію - в чому її суть? В тому, щоб правильно та вірно розподілити навантаження на структуру по регіонах, скоротити час на очікування підписання наказів чи дозволів. На кожний проект потрібен певний час для системного та якісного контролю, і велике значення має те, чи це виконує один центральний орган, чи декілька.

Саме для цього було заплановано створення восьми територіальних органів ДІМ як окремих юридичних осіб публічного права, і наразі прийнято документ, що створює законодавчу основу для впровадження міжрегіональних територіальних органів ДІМ. Я маю на увазі постанову "Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду". Звісно, ця постанова сприятиме швидшій ліквідації ДАБІ та спростить процеси отримання документів на перевірку на місцях.

Міжрегіональні органи створюються у Рівному, Івано-Франківську, Києві, Полтаві, Кривому Розі, Миколаєві, Харкові та Хмельницькому. Це дозволить складати робочі процеси таким чином, щоб максимально скоротити бюрократичний шлях документації та модернізувати і поліпшити систему. Замість того щоб чекати підписання наказу в центральному органі ДАБІ у Києві, відтепер накази на перевірку буде видавати керівництво відповідного міжрегіонального головного управління.

Тема для мене важлива, тому уважно спостерігатиму, як буде наповнюватися штат ДІМ та укомплектовуватися структура керівництвом на місцях. Чекаю, що це будуть професіонали, і що надалі реформа виконуватиметься чітко, за планом, так, щоб завдяки цим змінам суттєво та помітно змінювалися умови і для забудовників, і для інвесторів. У державі повинна бути справна та дієва система архітектурно-будівельного контролю, ми повинні розуміти, що налагодити процеси можливо тільки через впровадження нових методів.


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