Создание территориальных органов ГИГ будет способствовать децентрализации и борьбе с коррупцией

Реформа ГАСИ началась по многим причинам, одной из которых была коррупция таких масштабов, что полностью оправдывала свое первоначальное значение: коррозия, разъедание, разрушение

Реформа ГАСИ началась по многим причинам, одной из которых была коррупция таких масштабов, что полностью оправдывала свое первоначальное значение: коррозия, разъедание, разрушение

Коррупция — это не то явление, которое существует само по себе, ее создают люди — те самые, которым нужна быстрая нажива, и совсем не интересно, что они оставляют за собой. Система год за годом разрушается, и это, конечно, влияет на жизнь каждого украинца.

Поэтому ликвидация ГАСИ закономерный и необходимый процесс, который содержит в себе и децентрализацию, и замену штата. Уверен, что привлекать на должности руководителей нужно людей профессионально грамотных, опытных, с высоким уровнем дисциплины и порядочности. Также убежден в том, что за высокий уровень профессионализма, ответственности, нагрузки специалист должен получать должную оплату своего труда. Во-первых, потому, что за качественную работу человек должен получать достойное вознаграждение, во-вторых, достойная оплата избавит от соблазна "продать” какое-нибудь разрешение на незаконное строительство. Думаю, таким образом можно помешать желанию злоупотреблять властью в своих интересах.

Если говорить о децентрализации - в чем ее суть? В том, чтобы правильно и верно распределить нагрузку на структуру по регионам, сократить время на ожидание подписания приказов или разрешений. На каждый проект требуется определенное время для системного и качественного контроля, и большое значение имеет то, выполняет ли это один центральный орган, или несколько.

Именно для этого было запланировано создание восьми территориальных органов ГИГ как отдельных юридических лиц публичного права, и сейчас принят документ, который создает законодательную основу для внедрения межрегиональных территориальных органов ГИГ. Я имею в виду постановление "Некоторые вопросы функционирования органов архитектурно-строительного контроля и надзора". Конечно, это постановление будет способствовать более быстрой ликвидации ГАСИ и упростит процессы получения документов на проверку на местах.

Межрегиональные органы создаются в Ровно, Ивано-Франковске, Киеве, Полтаве, Кривом Рогу, Николаеве, Харькове и Хмельницком. Это позволит составлять рабочие процессы таким образом, чтобы максимально сократить бюрократический путь документации и модернизировать и улучшить систему. Вместо того чтобы ждать подписания приказа в центральном органе ГАСИ в Киеве, отныне приказы на проверку будет выдавать руководство соответствующего межрегионального главного управления.

Тема для меня важная, поэтому буду внимательно наблюдать, как будет наполняться штат ГИГ и укомплектовываться структура руководством на местах. Жду, что это будут профессионалы, и что в дальнейшем реформа будет выполняться четко, по плану, так, чтобы благодаря этим изменениям существенно и заметно менялись условия и для застройщиков, и для инвесторов. В государстве должна быть исправна и действенная система архитектурно-строительного контроля, мы должны понимать, что наладить процессы возможно только путем внедрения новых методов.