Електричні мережі у Вишневому не витримують навантажень

Зима. В день народження старого друга зібралися сім'ями в його оселі. Сміх, гомін, музика, діти — все, як буває на домашніх святах. Зателефонувала одна з запрошених подруг — затрималася на роботі, але вже забігає у ліфт і підіймається. І раптом гасне світло. Знову. День народження перетворюється на операцію з врятування знайомої з полону ліфту, заспокоєння малих дітей, і настрій вже не святковий

Зима. В день народження старого друга зібралися сім'ями в його оселі. Сміх, гомін, музика, діти — все, як буває на домашніх святах. Зателефонувала одна з запрошених подруг — затрималася на роботі, але вже забігає у ліфт і підіймається. І раптом гасне світло. Знову. День народження перетворюється на операцію з врятування знайомої з полону ліфту, заспокоєння малих дітей, і настрій вже не святковий

Це лише одна з ситуацій, які постійно виникають у Вишневому. Можна включити праску, і зрозумівши, що світла немає, шукати одяг, який прасувати не потрібно. Можна включити чайник і не випити кави. Раптово лишитися без інтернету, працюючи з дому. Приймати душ і раптово опинитися у повній темряві. Ремонтувати техніку, що "летить" через різку зміну напруги. Це наша повсякденна реальність, і на сьогодні одна з самих гострих проблем. Останні роки Вишневе та Софіївська Борщагівка активно забудовуються, заселяються нові жителі. Вони спочатку радіють тому, який гарний у нас район, а потім стикаються з перебоями електропостачання. Світла у квартирах може не бути від декількох хвилин до декількох годин. Все частіше мережі виходять з ладу, виникають постійні аварії, що, звісно, не влаштовує жителів.



Київську область, зокрема місто Вишневе, обслуговує "Київобленерго”: приватна компанія, що являється постачальником електроенергії для всіх населених пунктів Київської області, зокрема для Вишневого. Кінцевим бенефіціаром компанії являється Ринат Ахметов.



"Київобленерго” - природна монополія. Відповідно, альтернативи постачання електроенергії немає, тому компанія користується своїм монопольним становищем з метою отримання надприбутків. Мережі, які вони використовують для постачання електроенергії, старі, їх модернізація не здійснюється, і вони через свою "втому” не витримують навантажень. А компанія приймає рішення про підключення нових споживачів до наявних мереж. Відповідно, напруга в мережах зростає, вони не справляються з навантаженням і виходять з ладу. Це відбувається все частіше й приносить для жителів серйозні складнощі. Особливо для нашого міста, тому що Вишневе та взагалі Києво-Святошиньський район є лідером за темпами забудови.



Мережі вимагають повної реконструкції. Звичайно, масштабна модернізація пов'язана з великими витратами, але ж не можна весь час тільки отримувати прибуток і не вкладати гроші в виробництво та якісне обслуговування! У жителів складається враження, що керівництво міста не робить нічого для поліпшення ситуації. Насправді це не так — міська влада постійно звертається в обленерго з проханнями, з вимогами модернізувати мережі та вдіяти так, щоб постійні аварії були неможливі. Але ці вимоги ігноруються. Вже довгий час існує конфлікт між споживачем, тобто нами, містянами та постачальником електроенергії.



Проблема існує не лише у Вишневому, це проблема й області, й країни в цілому, тому що власники Обленерго всюди використовують своє монопольне становище, вони просто економлять на модернізації, розуміючи, що за відсутністю інших варіантів люди будуть терпіти цю ситуацію. Змушені будуть терпіти. У "Київобленерго” таку ситуацію пояснюють "недостатнім фінансуванням інвестиційних програм операторів системи розподілу для модернізації наявних електричних мереж".



Єдиним джерелом електроживлення населених пунктів Києво-Святошинського району є підстанції "Північна”, "Новокиївська” та "Київ”. Їх ресурс та технічні можливості вже майже вичерпано, щоб змінити ситуацію, необхідно будувати нові підстанції, тому закликаю власників "Обленерго” Київської області підійти до розв'язання проблеми ґрунтовно, адже люди потребують якісних послуг!

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