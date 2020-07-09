Электрические сети в Вишневом не выдерживают нагрузок

Зима. В день рождения старого друга собрались семьями в его доме. Смех, гомон, музыка, дети — все, как бывает на домашних праздниках. Позвонила одна из приглашенных подруг — задержалась на работе, но уже забегает в лифт и поднимается. И вдруг гаснет свет. Снова. День рождения превращается в операцию по спасению знакомой из плена лифта, успокоения маленьких детей, и настроение уже не праздничное

Зима. В день рождения старого друга собрались семьями в его доме. Смех, гомон, музыка, дети — все, как бывает на домашних праздниках. Позвонила одна из приглашенных подруг — задержалась на работе, но уже забегает в лифт и поднимается. И вдруг гаснет свет. Снова. День рождения превращается в операцию по спасению знакомой из плена лифта, успокоения маленьких детей, и настроение уже не праздничное

Это лишь одна из ситуаций, которые постоянно возникают в Вишневом. Можно включить утюг, и поняв, что света нет, искать одежду, которую гладить не нужно. Можно включить чайник и не выпить кофе. Внезапно остаться без интернета, работая из дома. Принимать душ и внезапно оказаться в полной темноте. Ремонтировать технику "летящего" через резкую смену напряжения. Это наша повседневная реальность, и на сегодня одна из самых острых проблем. Последние годы Вишневое и Софиевская Борщаговка активно застраиваются, заселяются новые жители. Они сначала радуются тому, какой хороший у нас район, а потом сталкиваются с перебоями электроснабжения. Света в квартирах может не быть от нескольких минут до нескольких часов. Все чаще сети выходят из строя, возникают постоянные аварии, что, конечно, не устраивает жителей.



Киевскую область, в частности город Вишневое, обслуживает "Киевоблэнерго”: частная компания, является поставщиком электроэнергии для всех населенных пунктов Киевской области, в частности для Вишневого. Конечным бенефициаром компании является Ринат Ахметов.



"Киевоблэнерго” - естественная монополия. Соответственно, альтернативы поставкам электроэнергии нет, поэтому компания пользуется своим монопольным положением с целью получения сверхприбылей. Сети, которые они используют для поставок электроэнергии, старые, их модернизация не осуществляется, и они через свою "усталость” не выдерживают нагрузок. А компания принимает решение о подключении новых потребителей к имеющимся сетям. Соответственно, напряжение в сетях растет, они не справляются с нагрузкой и выходят из строя. Это происходит все чаще и приносит для жителей серьезные сложности. Особенно для нашего города, потому что Вишневое и вообще Киево-Святошиньський район является лидером по темпам застройки.



Сети требуют полной реконструкции. Конечно, масштабная модернизация связана с большими затратами, но ведь нельзя все время только получать прибыль и не вкладывать деньги в производство и качественное обслуживание! У жителей складывается впечатление, что руководство города ничего не делает для улучшения ситуации. На самом деле это не так — городская власть постоянно обращается в облэнерго с просьбами, с требованиями модернизировать сети и сделать так, чтобы постоянные аварии были невозможны. Но эти требования игнорируются. Уже долгое время существует конфликт между потребителем, то есть нами, горожанами и поставщиком электроэнергии.



Проблема существует не только в Вишневом, это проблема и области, и страны в целом, потому что владельцы Облэнерго везде используют свое монопольное положение, они просто экономят на модернизации, понимая, что за отсутствием других вариантов люди будут терпеть эту ситуацию. Вынуждены будут терпеть. В "Киевоблэнерго” такую ситуацию объясняют "недостаточным финансированием инвестиционных программ операторов системы распределения для модернизации имеющихся электрических сетей".



Единственным источником электропитания населенных пунктов Киево-Святошинского района являются подстанции "Северная”, "Новокиевская” и "Киев”. Их ресурс и технические возможности уже почти исчерпаны, чтобы изменить ситуацию, необходимо строить новые подстанции, поэтому призываю владельцев "Облэнерго” Киевской области подойти к решению проблемы основательно, ведь люди нуждаются в качественных услуг!

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