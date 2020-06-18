Жителі Вишневого вимагають відновити спортивну арену

Ще малим я мріяв займатися боротьбою, і от у Вишневому, у 1984 році була створена спортивна школа, Школ дзюдо! Спочатку ми займалися в підвалі Вишнівської школи, були раді й цьому, хоч тренуватися там було складно і незручно, та ми мріяли про створення спортивної арени, де можна було розвивати кілька видів спорту

Ще малим я мріяв займатися боротьбою, і от у Вишневому, у 1984 році була створена спортивна школа, Школ дзюдо! Спочатку ми займалися в підвалі Вишнівської школи, були раді й цьому, хоч тренуватися там було складно і незручно, та ми мріяли про створення спортивної арени, де можна було розвивати кілька видів спорту

Пройшло багато років, Райрада прийняла рішення про фінансування будівництва. При зведенні Арени були використані прогресивні технології: за інженерними рішеннями аналогів проекту в Україні на той час не існувало. Наприкінці весни 2018 року арена "Favorite Fit" почала функціонувати. Містяни пишалися новим спорткомплексом, здійснилася мрія про такий зал! Тут були дзюдо, бокс, художня гімнастика для дівчат! Та не встигли ми натішитися, як 1 грудня 2018-го сталося обрушення покрівлі і наша мрія залишилася під уламками. Було розпочато слідство. Арена була взята під арешт як речовий доказ. На сьогодні слідчі дії закінчено, матеріали передані до суду. Суд повинен визначити винного в обваленні покрівлі та покласти на нього зобов'язання по відшкодуванню збитків громаді Києво-Святошинського району. Вже рік, як пройшли перші судові засідання, а результатів немає. Засідання не відбуваються, рішень немає, Арена під арештом, чиновники не вживають жодних зусиль, щоб прискорити процес, будівля руйнується. На будівництво витрачено 18-20 млн грн. Через бездіяльність влади та судів всі використані гроші можуть бути втрачені, бо в якийсь момент можуть прийняти рішення зруйнувати спорткомплекс, тому що відновити його буде неможливо. А забезпечити подібне фінансування вдруге буде дуже складно. Жителі Вишневого обурені — вони бачать майже повністю зруйновану Арену та вдаються в питання, коли "Favorite Fit" буде відновлено. За останні півроку я був на офіційному прийманні у голови райради, у січні 2020-го зустрічався з депутатом Верховної Ради від 95 округу, два тижні тому я писав йому й вимагав, нарешті, взятися за це питання. Всі обіцяють зайнятися цією проблемою, але далі обіцянок ще ніхто не дійшов. Проблему залишати не можна — суд повинен, нарешті, визначити винних у руйнуванні, щоб відшкодувати збитки. А до того моменту ми вимагаємо зняти арешт із будівлі, щоб мати можливість відновити "Favorite Fit" і дати йому нове життя. Поки ще не пізно.

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