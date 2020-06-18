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Игорь Гришачов ОО "Народна Варта" [email protected]
18 июня 2020, 11:00 3

Жители Вишневого требуют восстановить спортивную арену

18 июня 2020, 11:00 3
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Еще маленьким я мечтал заниматься борьбой, и вот в Вишневом, в 1984 году была создана спортивная школа, Школ дзюдо! Сначала мы занимались в подвале Вишневской школы, были рады и этому, хоть тренироваться там было сложно и неудобно, и мы мечтали о создании спортивной арены, где можно было развивать несколько видов спорта
Еще маленьким я мечтал заниматься борьбой, и вот в Вишневом, в 1984 году была создана спортивная школа, Школ дзюдо! Сначала мы занимались в подвале Вишневской школы, были рады и этому, хоть тренироваться там было сложно и неудобно, и мы мечтали о создании спортивной арены, где можно было развивать несколько видов спорта
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Прошло много лет, Райсовет принял решение о финансировании строительства. При возведении Арены были использованы прогрессивные технологии: за инженерными решениями аналогов проекта в Украине на то время не существовало. В конце весны 2018 года арена "Favorite Fit" начала функционировать. Горожане гордились новым спорткомплексом, осуществилась мечта о таком зале! Здесь были дзюдо, бокс, художественная гимнастика для девушек!

И не успели мы нарадоваться, как 1 декабря 2018-го произошло обрушение кровли и наша мечта осталась под обломками. Было начато следствие. Арена была взята под арест как вещественное доказательство. На сегодня следственные действия закончены, материалы переданы в суд. Суд должен определить виновного в обрушении кровли и возложить на него зобязательства по возмещению убытков обществу Киево-Святошинского района.

Уже год, как прошли первые судебные заседания, а результатов нет. Заседания не происходят, решений нет, Арена под арестом, чиновники не предпринимают никаких усилий, чтобы ускорить процесс, здание разрушается. На строительство потрачено 18-20 млн грн. Из-за бездействия власти и судов все использованные деньги могут быть потеряны, потому что в какой-то момент могут принять решение разрушить спорткомплекс, потому что восстановить его будет невозможно. А обеспечить подобное финансирование второй раз будет очень сложно. Жители Вишневого возмущены — они видят почти полностью разрушенную Арену и задаются вопросом, когда "Favorite Fit" будет восстановлена. За последние полгода я был на официальном приеме у председателя райсовета, в январе 2020-го встречался с депутатом Верховной Рады от 95 округа, две недели назад я писал ему и требовал, наконец, взяться за этот вопрос. Все обещают заняться этой проблемой, но дальше обещаний еще никто не дошел.

Проблему оставлять нельзя — суд должен, наконец, определить виновных в разрушении, чтобы возместить убытки. А до того момента мы требуем снять арест со здания, чтобы иметь возможность восстановить "Favorite Fit" и дать ему новую жизнь. Пока еще не поздно.

суд депутат Вишневое Favorite Fit Арена
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