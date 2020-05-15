Реформування ДАБІ — єдиний спосіб впорядкувати процеси у будівельній галузі
Я сам неодноразово висвітлював приклади незаконних забудов і не раз вступав у конфлікти із забудовниками, що порушували закон. Щоб зупинити самочинне будівництво, необхідно відновити державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд.
Всі питання, що вирішувались у Державно архітектурній-будівельній інспекції, завжди затягувались. Тому приклад — конфлікт у Вишневому, де ми виборювали парк, на місці якого забудовник уже почав зводити багатоповерхівки. Тоді ДАБІ затягувала справу на місяці, а незаконне будівництво тим часом тривало.
Монопольна діяльність ДАБІ полягала у видачі дозволів на будівництво і це давно викликало невдоволення учасників будівельного ринку. ДАБІ поєднувала в собі надто багато функцій, які перетиналися між собою: вона була органом, який і видавав дозвільні документи, і контролював процес будівництва. Тим самим створювалися підстави для корупційних схем.
Тому зараз я з увагою спостерігаю за реформою ДАБІ, що передбачає її ліквідацію та створення нових центральних органів зі своїми повноваженнями, функціями та обов'язками: Державна інспекція містобудування, Держсервісбуд і Державне агентство з технічного регулювання.
ДІМ буде наглядати за діяльністю Державної сервісної служби містобудування України (ДССМУ), що буде займатися дозвільними процедурами, та Державним агентством з технічного регулювання у містобудуванні України (ДАТРМУ). Цей орган, наскільки мені відомо, буде займатися питанням сертифікації спеціалістів і питанням розроблення державних буднорм. Держсервіс здійснюватиме дозвільно-реєстраційні функції. Це видача дозволів на будівництво, реєстрація повідомлень перед початком виконання будівельних робіт, робота з Реєстром дозвільних документів та е-кабінетом забудовника.
Буквально декілька днів тому ДІМ вже зареєстровано як юридичну особу публічного права, а головою призначено Юрія Васильченка, колишнього очільника ДАБІ. Задача ДІМ – контролювати якість будівництва. ЇЇ функції — нагляд та контроль. Планується створення міжрегіональних головних управлінь ДІМ з центрами у вісьмох обласних центрах України, що, на мою думку, відповідає концепції децентралізації. Створення Державної інспекції містобудування допоможе перезавантажити систему повністю, залишилося дочекатися, коли буде призначено керівників територіальних органів та укомплектовано штат.
У кожного новоствореного органу будуть свої керівники, свої функції. Контроль буде відбуватися на всіх етапах, таким чином можна визначити, де початок проблеми і відразу розуміти, на якому етапі відбувається затримка чи порушення. Скажімо, дозвіл на виконання робіт, сертифікат відповідності побудованого об’єкта видає Держсервісбуд. Забудову контролюють територіальні органи ДІМ, а загальний нагляд за ними здійснює центральний апарат ДІМ. Якщо раніше забудовник або покупець стикалися з проблемами, то питання вирішувалось тільки в ДАБІ й неможливо було встановити, на якому етапі вони з’являються.
Сподіваюся, реформа не просто ліквідує ДАБІ, що була осередком корупції у будівельній галузі, а й впорядкує процеси, завдяки чому містобудівна сфера буде розвиватися за законом, і незаконні забудови та корупція залишаться у минулому.
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