Реформирование ГАСИ — единственный способ упорядочить процессы в строительной отрасли

Незаконные застройки – одна из самых острых и неуправляемых проблем, и это трудно было регулировать, потому что орган, который должен это контролировать, не работал.

Незаконные застройки – одна из самых острых и неуправляемых проблем, и это трудно было регулировать, потому что орган, который должен это контролировать, не работал.

Я сам неоднократно освещал примеры незаконных застроек и не раз вступал в конфликты с застройщиками, которые нарушали закон. Чтобы остановить самовольное строительство, необходимо восстановить государственный архитектурно-строительный контроль и надзор.

Все вопросы, которые решались в Государственной архитектурно-строительной инспекции, всегда затягивались. Тому пример — конфликт в Вишневом, где мы боролись за парк, на месте которого застройщик уже начал возводить многоэтажки. Тогда ГАСИ затягивала дело на месяцы, а незаконное строительство тем временем продолжалось.

Монопольная деятельность ГАСИ заключалась в выдаче разрешений на строительство и это давно вызывало недовольство участников строительного рынка. ГАСИ сочетала в себе слишком много функций, которые пересекались между собой: она была органом, который и выдавал разрешительные документы, и контролировал процесс строительства. Тем самым создавались основания для коррупционных схем.

Поэтому сейчас я с вниманием наблюдаю за реформой ГАСИ, которая предусматривает ее ликвидацию и создание новых центральных органов со своими полномочиями, функциями и обязанностями: Государственная инспекция градостроительства, Госервисбуд и Государственное агентство по техническому регулированию.

ГИГ будет надзирать за деятельностью Государственной сервисной службы градостроительства Украины (ГССГУ), которая будет заниматься разрешительными процедурами, и Государственным агентством технического регулирования в градостроительстве Украины (ГАТРГУ). Этот орган, насколько мне известно, будет заниматься вопросом сертификации специалистов и вопросам разработки государственных строительных норм. Госервис будет осуществлять разрешительно-регистрационные функции. Это выдача разрешений на строительство, регистрация сообщений перед началом выполнения строительных работ, работа с Реестром разрешительных документов и е-кабинетом застройщика.

Буквально несколько дней назад ГИГ зарегистрировали как юридическое лицо публичного права, а председателем назначен Юрий Васильченко, бывшый руководитель ГАСИ. Задача ГИГ – контролировать качество строительства. Ее функции — надзор и контроль. Планируется создание межрегиональных главных управлений ГИГ с центрами в восьми областных центрах Украины, что, по моему мнению, соответствует концепции децентрализации. Создание Государственной инспекции градостроительства поможет перезагрузить систему полностью, осталось дождаться, когда будут назначены руководители территориальных органов и укомплектован штат.

У каждого новосозданного органа будут свои руководители, свои функции. Контроль будет происходить на всех этапах, таким образом можно определить, где начало проблемы и сразу понимать, на каком этапе происходит задержка или нарушение. Скажем, разрешение на выполнение работ, сертификат соответствия построенного объекта выдает Госервисбуд. Застройку контролируют территориальные органы ГИГ, а общий надзор за ними осуществляет центральный аппарат ГИГ. Если раньше застройщик или покупатель сталкивались с проблемами, то вопрос решался только в ГАСИ и невозможно было установить, на каком этапе они появляются.

Надеюсь, реформа не просто ликвидирует ГАСИ, что была сосредоточением коррупции в строительной отрасли, но и упорядочит процессы, благодаря чему градостроительная сфера будет развиваться по закону, и незаконные застройки и коррупция останутся в прошлом.