Про злочини генерала СБУ, який шість років працював на ФСБ було відомо ще у 2014

Навесні 2014-го року керівництво правоохоронних органів почало вигороджувати злочинців

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Навесні 2014-го року керівництво правоохоронних органів почало вигороджувати злочинців

Вчорашньої ганьби, коли виявилося що цілий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов багато років був агентом ФСБ РФ, могло б не бути, якби навесні 2014-го року керівництво правоохоронних органів не почало грати в якісь незрозумілі ігри і вигороджувати злочинців, а дослухалося до моїх закликів негайно заарештувати всіх винних у злочинах проти Майдану так званих "правоохронців", в тому числі і Валерія Шайтанова.

Нагадаю, у першій половині 2014 року я очолював парламентську Тимчасову слідчу комісію з розслідування злочинів силовиків на Майдані, більшість прізвищ винних у цих злочинах були відомі.

Прізвище Шайтанова фігурувало щонайменше у двох епізодах і документах: щодо підпалу Будинку профспілок і щодо розстрілів на Майдані 20 лютого. Інформація щодо цього розміщена на моєму персональному сайті, так що за бажання її легко перевірити. Наприклад, ще 15 травня 2014 року я заявляв, що Будинок профспілок 19 лютого штурмувала і спалила "Альфа" за вказівкою керівництва СБУ. Мета штурму — зачистити будівлю від протестувальників, а всіх хто був у приміщенні, мали фізично знищити. Для цього було створено штурмову групу, яка проникла в Будинок профспілок через Готель "Хрещатик”. До складу штурмової групи входило 224 співробітники, серед яких був і Валерій Шайтанов (псевдо "Вал"), який очолював групу прикриття та вогневої підтримки.



Фігурувало прізвище Шайтанова і в епізоді розстрілів на Майдані в останні його дні. Цитую свої ж слова, сказані публічно 12.06.2014 року: "…полковник Служби безпеки України Шайтанов В.А., згідно з даним Планом, очолював групу прикриття та вогневої підтримки, набраної з числа співробітників 2-го Управління спецпідрозділу "Альфа” СБУ, до якої були прикомандировані ще 10 співробітників підрозділів МВС України. На період зазначених подій саме полковник Шайтанов В.А. був начальником 2-го управління спецпідрозділу "Альфа”. Вважаю, що його необхідно терміново викликати на допит щодо інформації по складу всієї групи прикриття та вогневої підтримки, прізвищ 10-ти співробітників підрозділів МВС, прикомандированих до його групи. За моєю інформацією, всі вони були озброєні автоматами Калашникова та снайперськими гвинтівками. Старшим другої групи снайперів із числа 7 співробітників СБУ був підполковник Бичківський А.М., — це саме та людина, що мала позивні "Мирон”… Неодноразові виклики Шайтанова, Бичківського та Бублика на засідання ТСК всі троє ігнорують. Служба безпеки України надсилає відписки, що хтось із них на лікарняному, а решта задіяна в АТО".



Я, як голова парламентської ТСК, неодноразово звертався з проханням затримати злочинців до МВС, ГПУ, СБУ, робив це офіційно і неофіційно, конфіденційно і публічно, давав безліч інтерв’ю та виходив на прес-конференції з одним-єдиним проханням: ТСК відомі всі прізвища, ось вони, беріть, розслідуйте і саджайте!

Натомість цього так не було зроблено, принцип невідворотності покарання не спрацював, мене перевели у прифронтову Луганщину, а Шайтанов, як бачимо, ще й дослужився до генерал-майора. Як бачимо, якби тоді мене послухали і покарали всіх винних за злочини Майдану, дуже багатьох смертей, що сталися з вини Шайтанова вже під час війни, можна було б уникнути.

А тепер питання до нинішніх силовиків: чому ви раптом так активно взялися за підпал офісу Партії регіонів і при цьому ігноруєте підпал Будинку профспілок? Може тому, що до останнього підпалу був причетний російський агент Шайтанов, і розслідувати його "з якихось причин" вам не зовсім вигідно?"