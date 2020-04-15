О преступлениях генерала СБУ, который шесть лет работал на ФСБ было известно еще в 2014

Весной 2014-го года руководство правоохранительных органов стало выгораживать преступников

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Весной 2014-го года руководство правоохранительных органов стало выгораживать преступников

Вчерашнего позора, когда оказалось что целый генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов много лет был агентом ФСБ РФ, могло бы не быть, если бы весной 2014-го года руководство правоохранительных органов не начало играть в какие-то непонятные игры и выгораживать преступников, а прислушивалось к моим призывам немедленно арестовать всех виновных в преступлениях против Майдана так называемых "правоохранителей", в том числе и Валерия Шайтанова.

Напомню, в первой половине 2014 года я возглавлял парламентскую Временную следственную комиссию по расследованию преступлений силовиков на Майдане, большинство фамилий виновных в этих преступлениях были известны.

Фамилия Шайтанова фигурировала по меньшей мере в двух эпизодах и документах: по поджогу Дома профсоюзов и относительно расстрелов на Майдане 20 февраля. Информация об этом размещена на моем персональном сайте, так что при желании ее легко проверить. Например, еще 15 мая 2014 года я заявлял, что Дом профсоюзов 19 февраля штурмовала и подожгла "Альфа" по указанию руководства СБУ. Цель штурма — зачистить здание от протестующих, а всех кто был в помещении, должны были физически уничтожить. Для этого было создано штурмовую группу, которая проникла в Дом профсоюзов через Гостиницу "Крещатик”. В состав штурмовой группы входили 224 сотрудника, среди которых был и Валерий Шайтанов (псевдо "Вал"), который возглавлял группу прикрытия и огневой поддержки.



Фигурировала фамилия Шайтанова и в эпизоде расстрелов на Майдане в последние его дни. Цитирую свои же слова, сказанные публично 12.06.2014 года: "...полковник Службы безопасности Украины Шайтанов В.А., согласно данному Плану, возглавлял группу прикрытия и огневой поддержки, набранной из числа сотрудников 2-го Управления спецподразделения "Альфа” СБУ, к которой были прикомандированы еще 10 сотрудников подразделений МВД Украины. На период указанных событий именно полковник Шайтанов В.А. был начальником 2-го управления спецподразделения "Альфа”. Считаю, что его необходимо срочно вызвать на допрос по информации по составу всей группы прикрытия и огневой поддержки, фамилий 10-ти сотрудников подразделений МВД, прикомандированных в его группу. По моей информации, все они были вооружены автоматами Калашникова и снайперскими винтовками. Старшим второй группы снайперов из числа 7 сотрудников СБУ был подполковник Бычковский А.М., — это именно тот человек с позывным "Мирон”... Неоднократные вызовы Шайтанова, Бычковского и Бублика на заседание ВСК все трое игнорируют. Служба безопасности Украины направляет отписки, что кто-то из них на больничном, а остальные задействована в АТО".



Я, как председатель парламентской ВСК, неоднократно обращался с просьбой задержать преступников в МВД, ГПУ, СБУ, делал это официально и неофициально, конфиденциально и публично, давал множество интервью и выходил на пресс-конференции с одной-единственной просьбой: ВСК известны все фамилии, вот они, берите, расследуйте и сажайте!

Зато этого так не было сделано, принцип неотвратимости наказания не сработал, меня перевели в прифронтовую Луганщину, а Шайтанов, как видим, еще и дослужился до генерал-майора. Как видим, если бы тогда меня послушали и наказали всех виновных за преступления Майдана, очень многих смертей, что произошли по вине Шайтанова уже во время войны, можно было бы избежать.

А теперь вопрос к нынешним силовикам: почему вы вдруг так активно взялись за поджог офиса Партии регионов и при этом игнорируете поджог Дома профсоюзов? Может потому, что к последнему поджогу был причастен российский агент Шайтанов, и расследовать его "по каким-то причинам вам не совсем выгодно?"