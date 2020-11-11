Нова ера у конспірології: коли Кернесу не потрібні навіть двійники

У Росії є така конспірологічна теорія, що справжній Путін давно помер, а замість нього народу показують кількох двійників

У Росії є така конспірологічна теорія, що справжній Путін давно помер, а замість нього народу показують кількох двійників

Судячи з усього, історія з хворим Кернесом переміщається кудись в область цих конспірологічних байок з кремлівського склепу. Мер Харкова декілька місяців не з'являється на людях, не викладає відео і фото в соцмережах, але це не завадило йому переобратися на посаду мера вже в першому турі. Природно, така ситуація породила чимало домислів і чуток. Мережею пішли гуляти жарти в дусі "ну і що-що зомбі, зате він встав і пішов", і щоб якось втихомирити ці пристрасті, оточення Кернеса вирішило викласти доказ його життєздатності. У підсумку виклали ось це. На фото чи то Кернесу, чи то віддалено схожому на нього чоловікові примальовували хмаринку з текстом, як у коміксі. І це фото ознаменувало нову еру в конспірології, коли не потрібні навіть двійники - досить і фотографій. На рівні держави таке, звичайно, не прокотить. А на рівні окремо взятого міста - цілком. Тепер можна цілий рік фотошопити подібні комікси, використовуючи хоч старі знімки Кернеса, хоч фото Луї де Фюнеса та управляти містом від імені недієздатної людини. А хоч би навіть і від імені мерця. Цікавий досвід, звичайно. Хоч фільми знімай. Чим не сюжет для "Чорного дзеркала"?

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