Новая эра в конспирологии: когда Кернесу не нужны даже двойники

В России есть такая конспирологическая теория, что настоящий Путин давно умер, а вместо него народу показывают нескольких двойников

В России есть такая конспирологическая теория, что настоящий Путин давно умер, а вместо него народу показывают нескольких двойников

Судя по всему, история с больным Кернесом перемещается куда-то в область этих конспирологических баек из кремлевского склепа. Мэр Харькова несколько месяцев не появляется на людях, не выкладывает видео и фото в соцсетях, но это не помешало ему переизбраться на пост мэра уже в первом туре. Естественно, такая ситуация породила немало домыслов и слухов. По сети пошли гулять шутки в духе "ну и что-что зомби, зато он встал и пошёл", и дабы как-то утихомирить эти страсти, окружение Кернеса решило выложить доказательство его жизнеспособности. В итоге выложили вот это. На фото то ли Кернесу, то ли отдалённо похожему на него мужчине пририсовали облачко с текстом, как в комиксе. И это фото ознаменовало новую эру в конспирологии, когда не нужны даже двойники - достаточно и фотографий. На уровне государства такое, конечно, не прокатит. А на уровне отдельно взятого города - вполне. Теперь можно целый год фотошопить подобные комиксы, используя хоть старые снимки Кернеса, хоть фото Луи де Фюнеса и управлять городом от имени недееспособного человека. А хоть бы даже и от имени мертвеца. Интересный опыт, конечно. Хоть фильмы снимай. Чем не сюжет для "Чёрного зеркала"?

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