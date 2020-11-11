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Денис Казанский журналіст [email protected]
11 ноября 2020, 15:45 12

Новая эра в конспирологии: когда Кернесу не нужны даже двойники

11 ноября 2020, 15:45 12
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В России есть такая конспирологическая теория, что настоящий Путин давно умер, а вместо него народу показывают нескольких двойников
В России есть такая конспирологическая теория, что настоящий Путин давно умер, а вместо него народу показывают нескольких двойников
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Судя по всему, история с больным Кернесом перемещается куда-то в область этих конспирологических баек из кремлевского склепа. Мэр Харькова несколько месяцев не появляется на людях, не выкладывает видео и фото в соцсетях, но это не помешало ему переизбраться на пост мэра уже в первом туре. Естественно, такая ситуация породила немало домыслов и слухов. По сети пошли гулять шутки в духе "ну и что-что зомби, зато он встал и пошёл", и дабы как-то утихомирить эти страсти, окружение Кернеса решило выложить доказательство его жизнеспособности.

В итоге выложили вот это. На фото то ли Кернесу, то ли отдалённо похожему на него мужчине пририсовали облачко с текстом, как в комиксе. И это фото ознаменовало новую эру в конспирологии, когда не нужны даже двойники - достаточно и фотографий.

На уровне государства такое, конечно, не прокатит. А на уровне отдельно взятого города - вполне. Теперь можно целый год фотошопить подобные комиксы, используя хоть старые снимки Кернеса, хоть фото Луи де Фюнеса и управлять городом от имени недееспособного человека. А хоть бы даже и от имени мертвеца.

Интересный опыт, конечно. Хоть фильмы снимай. Чем не сюжет для "Чёрного зеркала"?

выборы Кернес Геннадий болезнь мэр Харьков
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