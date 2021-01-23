14:52  23 січня
Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей узяли під варту
10:50  23 січня
Затриманий полковник Альфи, який готував вбивство керівництва СБУ, - ЗМІ
10:23  23 січня
На Донбасі від початку доби – "тиша"
UA | RU
UA | RU
Борис Філатов Міський голова Дніпра [email protected]
23 січня 2021, 14:35 7

Як СБУ перетворили в убоге посміховисько

23 січня 2021, 14:35 7
Читайте также на русском языке
Весь 2020 рік з кожної праски я розповідав про те, що СБУ зі спецслужби перетворилася на інструмент розправи над неугодними лідерами місцевого самоврядування і «дах» для тіньового бізнесу
Весь 2020 рік з кожної праски я розповідав про те, що СБУ зі спецслужби перетворилася на інструмент розправи над неугодними лідерами місцевого самоврядування і «дах» для тіньового бізнесу
Читайте также
на русском языке

В країні буквально не існує муніципалітету куди б СБУ не увірвалася з автоматами і санкцією на обшук.

Буквально за один рік люди, які очолювали СБУ перетворили колись славну службу в убоге посміховисько.

А нарешті, як останні урки, вони ще й стали "замовляти" один одного.

Досить прогнозований кінець.

Тепер їм залишилося тільки напаскудити один одному перед порогом службових кабінетів.

обшуки санкції СБУ убивство муніципалітет
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Всі публікації »
Борис Філатов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »