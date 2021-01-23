Як СБУ перетворили в убоге посміховисько

Весь 2020 рік з кожної праски я розповідав про те, що СБУ зі спецслужби перетворилася на інструмент розправи над неугодними лідерами місцевого самоврядування і «дах» для тіньового бізнесу

Весь 2020 рік з кожної праски я розповідав про те, що СБУ зі спецслужби перетворилася на інструмент розправи над неугодними лідерами місцевого самоврядування і «дах» для тіньового бізнесу

В країні буквально не існує муніципалітету куди б СБУ не увірвалася з автоматами і санкцією на обшук. Буквально за один рік люди, які очолювали СБУ перетворили колись славну службу в убоге посміховисько. А нарешті, як останні урки, вони ще й стали "замовляти" один одного. Досить прогнозований кінець. Тепер їм залишилося тільки напаскудити один одному перед порогом службових кабінетів.

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