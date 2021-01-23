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Борис Филатов Городской глава Днепра [email protected]
23 января 2021, 14:35 7

Как СБУ превратили в убогое посмешище

23 января 2021, 14:35 7
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Весь 2020 год из каждого утюга я вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и «крышу» для теневого бизнеса
Весь 2020 год из каждого утюга я вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и «крышу» для теневого бизнеса
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В стране буквально не существует муниципалитета куда бы СБУ не ворвалась с автоматами и санкцией на обыск.

Буквально за один год люди, возглавляющие СБУ превратили некогда славную службу в убогое посмешище.

А наконец, как последние урки, они ещё и стали "заказывать" друг друга.

Весьма прогнозируемый конец.

Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов.

обыски санкции СБУ убийство муниципалитет
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