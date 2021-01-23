Как СБУ превратили в убогое посмешище

Весь 2020 год из каждого утюга я вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и «крышу» для теневого бизнеса

Весь 2020 год из каждого утюга я вещал о том, что СБУ из спецслужбы превратилась в инструмент расправы над неугодными лидерами местного самоуправления и «крышу» для теневого бизнеса

В стране буквально не существует муниципалитета куда бы СБУ не ворвалась с автоматами и санкцией на обыск. Буквально за один год люди, возглавляющие СБУ превратили некогда славную службу в убогое посмешище. А наконец, как последние урки, они ещё и стали "заказывать" друг друга. Весьма прогнозируемый конец. Теперь им только осталось нагадить друг другу перед порогом служебных кабинетов.

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