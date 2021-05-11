Візит Блінкена та Нуланд починає діяти. Медведчуку підписали підозру

У Медведчука вдома обшуки, а Венедіктова підписала йому підозру. Будуть просити про арешт

У Медведчука вдома обшуки, а Венедіктова підписала йому підозру. Будуть просити про арешт

Це добре. Нарешті. Три місяці вимог хоч якось почати реалізовувати санкції РНБО не минули марно. Три місяці терористи ходили Верховною Радою та займались "побєдобєсієм" ще два дні назад.

Що далі? Все залежатиме від реального бажання діяти в межах закону і прийнятих рішень. Або отримаємо чергову показуху від влади Зеленського.

Медведчук, як державний зрадник, однозначно має відповідати за свої дії. Його місце точно не на волі, і точно не у Верховній Раді.

P.S. Бачу візит Блінкена та Нуланд починає діяти. Може хоч топ-чиновники США протверезять владу і змусять взятись за діло. Хоча, віри у те що влада Зеленського зміниться практично немає.