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Андрей Смолий Политический эксперт [email protected]
11 мая 2021, 18:38 22

Визит Блинкена и Нуланд начинает действовать. Медведчуку подписали подозрение

11 мая 2021, 18:38 22
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Это хорошо. Наконец. Три месяца требований хоть как-то начать реализовывать санкции СНБО не прошли напрасно. Три месяца террористы ходили по Верховной Раде и занимались "победобесием" еще два дня назад.

Что дальше? Все будет зависеть от реального желания действовать в рамках закона и принятых решений. Или получим очередную показуху от власти Зеленского.

Медведчук, как государственный предатель, однозначно должен отвечать за свои действия. Его место точно не на свободе, и точно не в Верховной Раде.

P.S. Вижу визит Блинкена и Нуланд начинает действовать. Может хоть топ-чиновники США отрезвят власть и заставят взяться за дело. Хотя, веры в то что власть Зеленского изменится практически нет.

Виктор Медведчук Ирина Венедиктова подозрение

 
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