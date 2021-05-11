Визит Блинкена и Нуланд начинает действовать. Медведчуку подписали подозрение

У Медведчука дома обыски, а Венедиктова подписала ему подозрение. Будут просить об аресте

У Медведчука дома обыски, а Венедиктова подписала ему подозрение. Будут просить об аресте

Это хорошо. Наконец. Три месяца требований хоть как-то начать реализовывать санкции СНБО не прошли напрасно. Три месяца террористы ходили по Верховной Раде и занимались "победобесием" еще два дня назад.

Что дальше? Все будет зависеть от реального желания действовать в рамках закона и принятых решений. Или получим очередную показуху от власти Зеленского.

Медведчук, как государственный предатель, однозначно должен отвечать за свои действия. Его место точно не на свободе, и точно не в Верховной Раде.

P.S. Вижу визит Блинкена и Нуланд начинает действовать. Может хоть топ-чиновники США отрезвят власть и заставят взяться за дело. Хотя, веры в то что власть Зеленского изменится практически нет.