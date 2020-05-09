"9 травня": влада Зеленського повернула "побєдобєсіє"
Зеленський, як президент, 8 травня жодним чином не згадав про справжню агресію Радянського союзу, а спікер Разумков взагалі проігнорував вагому для світу дату. Зате 9 травня почався справжній парад "привітань".
Влада зовсім забула що станом на сьогодні ще діє карантин. "Прогулянки" парками, скупчення людей, ходіння без масок - поза законом. Але не для медведчуківців, новінських та РПЦ-попів. Вони, як і "слуги народу" поза законом, чи над ним. Ми стали свідками автопробігів, колон депутатів ОПЗЖ, чиновників ВР. Всі вони відверто порушували закон. І жоден правоохоронний орган їм не перешкодив.
Зрештою, 9 травня 2020 року в Україна з‘явився чіткий маркер. Кремль знову повертає нас до середньовічного "побєдобєсія". Через свої медіа ресурси, промосковські політсили та навіть представників влади, які чомусь забувають сказати слово "Росія".
Сьогодні знову розтоптали закон. Як і у ситуації з "Епіцентром" та Тищенком. Наслідки будуть неминучі.
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