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Андрій Смолій Політичний експерт [email protected]
09 травня 2020, 19:20 10

"9 травня": влада Зеленського повернула "побєдобєсіє"

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09 травня 2020, 19:20 10
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Після сьогоднішній подій в багатьох регіонах України, особливо південного-сходу на карантині як такому можна ставити хрест. Зрештою, як і на чіткому проукраїнському вектору розвитку країни. Ми стали свідками цементування ідеології «какая разніца» для влади та чіткого проросійського вектору розхитування України з боку проросійських сил.
Після сьогоднішній подій в багатьох регіонах України, особливо південного-сходу на карантині як такому можна ставити хрест. Зрештою, як і на чіткому проукраїнському вектору розвитку країни. Ми стали свідками цементування ідеології «какая разніца» для влади та чіткого проросійського вектору розхитування України з боку проросійських сил.

Зеленський, як президент, 8 травня жодним чином не згадав про справжню агресію Радянського союзу, а спікер Разумков взагалі проігнорував вагому для світу дату. Зате 9 травня почався справжній парад "привітань".

Влада зовсім забула що станом на сьогодні ще діє карантин. "Прогулянки" парками, скупчення людей, ходіння без масок - поза законом. Але не для медведчуківців, новінських та РПЦ-попів. Вони, як і "слуги народу" поза законом, чи над ним. Ми стали свідками автопробігів, колон депутатів ОПЗЖ, чиновників ВР. Всі вони відверто порушували закон. І жоден правоохоронний орган їм не перешкодив.

Зрештою, 9 травня 2020 року в Україна з‘явився чіткий маркер. Кремль знову повертає нас до середньовічного "побєдобєсія". Через свої медіа ресурси, промосковські політсили та навіть представників влади, які чомусь забувають сказати слово "Росія".

Сьогодні знову розтоптали закон. Як і у ситуації з "Епіцентром" та Тищенком. Наслідки будуть неминучі.


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