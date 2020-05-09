"9 мая": власть Зеленского вернула "победобесие"
Зеленский, как президент, 8 мая никоим образом не упомянул о настоящей агрессии Советского союза, а спикер Разумков вообще проигнорировал важную для мира дату. Зато 9 мая начался настоящий парад "поздравлений".
Власть совсем забыла, что по состоянию на сегодня еще действует карантин. "Прогулки" парками, скопления людей, хождение без масок - вне закона. Но не для медведчуковцев, новинских и РПЦ-попов. Они, как и "слуги народа" вне закона, или над ним. Мы стали свидетелями автопробегов, колонн депутатов ОПЗЖ, чиновников ВР. Все они откровенно нарушали закон. И ни один правоохранительный орган им не помешал.
В конце концов, 9 мая 2020 года в Украине появился четкий маркер. Кремль вновь возвращает нас к средневековому "победобесию". Через свои медиа ресурсы, промосковские политсилы и даже представителей власти, которые почему-то забывают сказать слово "Россия".
Сегодня снова растоптали закон. Как и в ситуации с "Эпицентром" и Тищенко. Последствия будут неизбежны.
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