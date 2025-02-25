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Андрій Длігач Голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group info@regionews.ua
25 лютого 2025, 12:59

Експерт розповів, які договори може підписати Україна

25 лютого 2025, 12:59
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Україна підпише договори, які відповідають:
Україна підпише договори, які відповідають:
фото: ілюстративне
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- нашому рівню сміливості

- нашому рівню рефлексивності (див. 7 рівнів війни і системно-рефлексивне управління)

- нашому рівню спроможності підіймати ставки і задавати власні правила гри

- нашому рівню організованості і співдії (див. Маніфест єдності української нації)

- нашому рівню сили — управлінської і технологічної переваги ЗСУ, економічній стійкості

- нашому рівню залученості до міжнародних союзів

Оцінка експертна:

Спроможність опиратися страхам і бути сміливими: 8 з 10

Рефлексивність: 4 з 10

Спроможність підіймати ставки: 6 з 10

Організованість і співдія: 3 з 10

Сила: 7 з 10

Союзи: 3 з 10.

Отже, 31 з 60. На що можна розраховувати:

До 10 — договори поразки

11-30 — договори виживання

31-40 — договори зі старшим партнером ("патроном")

41-50 — договори узгодження інтересів

51-60 — договори з домінуванням власного інтересу.

В цілому непогано для договору колонії з метрополією.

Але далеко до партнерського договору.

Що робити?

1. Підняти ставки — безпека, нова економіка, територія глобального експерименту і найкраще місце для інвестицій х5

2. Залучити громадянське суспільство для відстоювання позицій

3. Долучити ЄС і ВБ до переговорів, мати власний трек переговорів з СА та Індією.

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