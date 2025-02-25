Експерт розповів, які договори може підписати Україна
- нашому рівню сміливості
- нашому рівню рефлексивності (див. 7 рівнів війни і системно-рефлексивне управління)
- нашому рівню спроможності підіймати ставки і задавати власні правила гри
- нашому рівню організованості і співдії (див. Маніфест єдності української нації)
- нашому рівню сили — управлінської і технологічної переваги ЗСУ, економічній стійкості
- нашому рівню залученості до міжнародних союзів
Оцінка експертна:
Спроможність опиратися страхам і бути сміливими: 8 з 10
Рефлексивність: 4 з 10
Спроможність підіймати ставки: 6 з 10
Організованість і співдія: 3 з 10
Сила: 7 з 10
Союзи: 3 з 10.
Отже, 31 з 60. На що можна розраховувати:
До 10 — договори поразки
11-30 — договори виживання
31-40 — договори зі старшим партнером ("патроном")
41-50 — договори узгодження інтересів
51-60 — договори з домінуванням власного інтересу.
В цілому непогано для договору колонії з метрополією.
Але далеко до партнерського договору.
Що робити?
1. Підняти ставки — безпека, нова економіка, територія глобального експерименту і найкраще місце для інвестицій х5
2. Залучити громадянське суспільство для відстоювання позицій
3. Долучити ЄС і ВБ до переговорів, мати власний трек переговорів з СА та Індією.