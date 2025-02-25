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Андрей Длигач Глава международного бизнес-сообщества Board, профессор экономики, основатель группы компаний Advanter Group info@regionews.ua
25 февраля 2025, 12:59

Эксперт рассказал, какие договоры может подписать Украина

25 февраля 2025, 12:59
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Украина подпишет соответствующие договоры:
Украина подпишет соответствующие договоры:
фото: иллюстративное
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- нашему уровню смелости

- нашему уровню рефлексивности (см. 7 уровней войны и системно-рефлексивное управление)

- нашему уровню способности поднимать ставки и задавать собственные правила игры

- нашему уровню организованности и содействия (см. Манифест единства украинской нации)

- нашему уровню силы — управленческого и технологического преимущества ВСУ, экономической устойчивости

- нашему уровню вовлечённости в международные союзы

Оценка экспертная:

Способность сопротивляться страхам и быть смелыми: 8 из 10

Рефлексивность: 4 из 10

Поднимать ставки: 6 из 10

Организованность и содействие: 3 из 10

Сила: 7 из 10

Союзы: 3 из 10.

Итак, 31 из 60. На что можно рассчитывать:

До 10 – договоры поражения

11-30 - договоры выживания

31-40 - договоры со старшим партнером ("патроном")

41-50 - договоры согласования интересов

51-60 – договоры с доминированием собственного интереса.

В целом неплохо для договора колонии с метрополией.

Но далеко до партнерского договора.

Что делать?

1. Поднять ставки – безопасность, новая экономика, территория глобального эксперимента и лучшее место для инвестиций х5

2. Привлечь гражданское общество для отстаивания позиций

3. Вовлечь ЕС и ВБ в переговоры, иметь собственный трек переговоров с СА и Индией.

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