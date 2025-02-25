Эксперт рассказал, какие договоры может подписать Украина
- нашему уровню смелости
- нашему уровню рефлексивности (см. 7 уровней войны и системно-рефлексивное управление)
- нашему уровню способности поднимать ставки и задавать собственные правила игры
- нашему уровню организованности и содействия (см. Манифест единства украинской нации)
- нашему уровню силы — управленческого и технологического преимущества ВСУ, экономической устойчивости
- нашему уровню вовлечённости в международные союзы
Оценка экспертная:
Способность сопротивляться страхам и быть смелыми: 8 из 10
Рефлексивность: 4 из 10
Поднимать ставки: 6 из 10
Организованность и содействие: 3 из 10
Сила: 7 из 10
Союзы: 3 из 10.
Итак, 31 из 60. На что можно рассчитывать:
До 10 – договоры поражения
11-30 - договоры выживания
31-40 - договоры со старшим партнером ("патроном")
41-50 - договоры согласования интересов
51-60 – договоры с доминированием собственного интереса.
В целом неплохо для договора колонии с метрополией.
Но далеко до партнерского договора.
Что делать?
1. Поднять ставки – безопасность, новая экономика, территория глобального эксперимента и лучшее место для инвестиций х5
2. Привлечь гражданское общество для отстаивания позиций
3. Вовлечь ЕС и ВБ в переговоры, иметь собственный трек переговоров с СА и Индией.