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Анастасія Радіна народна депутатка України 9-го скликання, фракція «Слуга народу», експертка з питань боротьби із корупцією, судової та правоохоронної реформ. Членкиня Національної ради з питань антикорупційної політики info@regionews.ua
31 липня 2025, 09:45

Уряд звільнив голову АРМА, яка укладала договори з фірмами ексчоловіка Ольги Стефанішиної

31 липня 2025, 09:45
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Уряд звільняє Голову АРМА Олену Думу. Формально - за власним бажанням. Проте сьогодні вступив в силу наш закон про реформу АРМА, який дає уряду право звільнити діючу голову у звʼязку з неефективною роботою. Тож за відсутності заяви підстава для звільнення могла б бути іншою
Уряд звільняє Голову АРМА Олену Думу. Формально - за власним бажанням. Проте сьогодні вступив в силу наш закон про реформу АРМА, який дає уряду право звільнити діючу голову у звʼязку з неефективною роботою. Тож за відсутності заяви підстава для звільнення могла б бути іншою
фото: АРМА
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Дякую уряду і особисто Премʼєр-міністру Юлію Свириденко.

Нагадаю про свіженькі результати "хазяйнування" Думи на посаді голови АРМА:

За 7 місяців цього року Дума провела 113 конкурсів і уклала аж 13 догорів.

Ви не повірите, але 9 із них - з фірмами з орбіти Михайла Стефанішина. Так, АРМА з Думою на чолі продовжила віддавати перевагу тим само компаніям і після виходу розслідування Михайла Ткача.

Сумновідомий консорціум "КАМпаритет" отримав в управління Будинок профспілок (оціночно вартісю майже 1 млрд грн.) та ТЦ Флагман (один з найбільших торгових центрів у Івано-Франківську вартістю 310 млн грн.).

Ще 7 із 9 догорів Дума уклала з консорціумом "Пріоритет” — фактично клоном консорціуму "КАМпарітет”, аналогічно пов’язаним із Михайлом Стефанішиним.

З 14 липня "Пріоритет" управляє величезним залізничним складом — 55 напіввагонами, 51 вагоном-цистерною, трьома тепловозами, а також 2604 вагонами. У кожному з семи конкурсів на управителя брав участь лише один учасник.

На сьогодні консорціум "КАМпарітет” чекає на рішення, чи дістанеться йому управління житловим будинком площею близько 2500 квадратів та низкою земельних ділянок у Козині на Київщині (вартістю 214 млн грн.). Це активи підсанкційного олігарха Фукса.

Натомість, корпоративні права ТОВ "Моршинська" так і не передано в управління, як і "не встигли" передати в управління і ТРЦ Гуллівер, низку санаторіїв по всій Україні та безліч інших активів. Отже, від цих активів держава отримала нуль гривень.

Сподіваюся, що звільнення пані Думи стане наступним кроком у побудові системи управління арештованими активами, яка приноситиме кошти бюджету, а не схемам.

Думу звільнено із посади голови АРМА. Як і казала, власне бажання піти виникло в пані Думи виключно після ініціативи Юлії Свириденко щодо перезавантаження агентства.

Дякую Премʼєр-міністру та Президенту за це рішення. Дякую команді за багато місяців аналізу діяльності АРМА. За цей час ми підготували кільканадцять заяв про розслідування щодо пані Думи, у тому числі і на КМУ. Не зупиняємося.

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