Правительство увольняет Председателя АРМА Елену Думу. Однако сегодня вступил в силу наш закон о реформе АРМА, который дает правительству право уволить действующую председателя в связи с неэффективной работой.

Правительство увольняет Председателя АРМА Елену Думу. Однако сегодня вступил в силу наш закон о реформе АРМА, который дает правительству право уволить действующую председателя в связи с неэффективной работой.

фото: АРМА

Благодарю правительство и лично Премьер-министра Юлию Свириденко.

Напомню о свеженьких результатах "хозяйствования" Думы в должности главы АРМА:

За 7 месяцев этого года Дума провела 113 конкурсов и заключила 13 кверху.

Вы не поверите, но 9 из них – с фирмами с орбиты Михаила Стефанишина. Так, АРМА с Думой во главе продолжила отдавать предпочтение тем же компаниям и после выхода расследования. Михаила Ткача.

Печально известный консорциум "КАМпаритет" получил в управление Дом профсоюзов (оценочно стоимостью почти 1 млрд грн) и ТЦ Флагман (один из крупнейших торговых центров в Ивано-Франковске стоимостью 310 млн грн).

Еще 7 из 9 вверх Дума заключила с консорциумом "Приоритет" - фактически клоном консорциума "КАМпаритет", аналогично связанным с Михаилом Стефанишиным.

С 14 июля "Приоритет" управляет огромным железнодорожным составом – 55 полувагонами, 51 вагоном-цистерной, тремя тепловозами, а также 2604 вагонами. В каждом из семи конкурсов на управляющего участвовал только один участник.

Сегодня консорциум "КАМпаритет" ожидает решения, достанется ли ему управление жилым домом площадью около 2500 квадратов и рядом земельных участков в Козине на Киевщине (стоимостью 214 млн грн.). Это активы подсанкционного олигарха Фукса.

Корпоративные права ООО "Моршинская" так и не переданы в управление, как и "не успели" передать в управление и ТРЦ Гулливер, ряд санаториев по всей Украине и множество других активов. Следовательно, от этих активов государство получило ноль гривен.

Надеюсь, что увольнение госпожи Думы станет следующим шагом в построении системы управления арестованными активами, которая будет приносить средства бюджету, а не схемам.