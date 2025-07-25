В найближчому оточенні Зеленського шукають "крису", яка впустила НАБУ до квартири Міндіча

Міндіч поступово стає головним олігархом країни. Особистим гаманцем Зеленського. Намагання зруйнувати НАБУ і така швидкість сталась через те, що НАБУ підійшли дуже близько до Міндіча

Міндіч поступово стає головним олігархом країни. Особистим гаманцем Зеленського. Намагання зруйнувати НАБУ і така швидкість сталась через те, що НАБУ підійшли дуже близько до Міндіча

ілюстративне фото: з відкритих джерел

І ось тут даю ексклюзив. НАБУ вже довгий час прослуховувало квартиру Міндіча. Ця квартира відома тим, що там Зеленський в 2021-му святкував своє день народження. Квартира Міндіча - це як тіньовий Офіс Президента. Там обговорювали контракти на продаж зброї, хабарі по енергетиці, віджим бізнесу і кого з великих бізнесменів ще б відправити під санкції. Доступ до квартири був ЛИШЕ у найближчого оточення Зеленського. Хтось з цього кола дав доступ НАБУ і допоміг встановити прослушку. У НАБУ є вся інформація і вся прослушка. Сподіваюсь, що НАБУ не зіллється і доведе справу до кінця.

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