В ближайшем окружении Зеленского ищут "крысу", впустившую НАБУ в квартиру Миндича
Миндич постепенно становится главным олигархом страны. Личным кошельком Зеленского. Попытка разрушить НАБУ и такая скорость произошла из-за того, что НАБУ подошли очень близко к Миндичу
Миндич постепенно становится главным олигархом страны. Личным кошельком Зеленского. Попытка разрушить НАБУ и такая скорость произошла из-за того, что НАБУ подошли очень близко к Миндичу
И вот здесь даю эксклюзив.
НАБУ уже долгое время прослушивало квартиру Миндича. Эта квартира известна тем, что там Зеленский в 2021 праздновал свой день рождения.
Квартира Миндича – это как теневой Офис Президента. Там обсуждали контракты на продажу оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и кого из крупных бизнесменов еще отправить под санкции.
Доступ к квартире был ТОЛЬКО у ближайшего окружения Зеленского. Кто-то из этого круга дал доступ НАБУ и помог установить прослушку.
У НАБУ есть вся информация и вся прослушка.
Надеюсь, что НАБУ не сольется и доведет дело до конца.
НАБУ и САП зафиксировали Миндича в квартире, где Зеленский праздновал день рождения — УПВсе новости »
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