В ближайшем окружении Зеленского ищут "крысу", впустившую НАБУ в квартиру Миндича

Миндич постепенно становится главным олигархом страны. Личным кошельком Зеленского. Попытка разрушить НАБУ и такая скорость произошла из-за того, что НАБУ подошли очень близко к Миндичу

Миндич постепенно становится главным олигархом страны. Личным кошельком Зеленского. Попытка разрушить НАБУ и такая скорость произошла из-за того, что НАБУ подошли очень близко к Миндичу

иллюстративное фото: из открытых источников

И вот здесь даю эксклюзив. НАБУ уже долгое время прослушивало квартиру Миндича. Эта квартира известна тем, что там Зеленский в 2021 праздновал свой день рождения. Квартира Миндича – это как теневой Офис Президента. Там обсуждали контракты на продажу оружия, взятки по энергетике, отжим бизнеса и кого из крупных бизнесменов еще отправить под санкции. Доступ к квартире был ТОЛЬКО у ближайшего окружения Зеленского. Кто-то из этого круга дал доступ НАБУ и помог установить прослушку. У НАБУ есть вся информация и вся прослушка. Надеюсь, что НАБУ не сольется и доведет дело до конца.

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